הרצל ומירב חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב, הגישו תלונה חיפה למשטרת ישראל נגד שורה של בכירים ברשות האוכלוסין וההגירה.

התלונה הוגשה בעקבות חשדות כבדים למתן מעמד בישראל לאלפי פלסטינים בניגוד לחוק, ותוך התעלמות מוחלטת מהבדיקות הביטחוניות המחייבות.

בין הבכירים נגדם הוגשה התלונה: מנכ"ל רשות האוכלוסין, בכירים בלשכה המשפטית ובלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים.

השניים החליטו להגיש את התלונה לאחר דיון סוער בכנסת בו הודו נציגי רשות האוכלוסין כי מאז כניסתו לתוקף של "חוק שיר חג'אג'" ביולי 2025, ניתנו אלפי אישורי שהייה ומעמד לתושבי הרשות הפלסטינית מבלי שנבדקה קרבתם המשפחתית למעורבים בטרור.

"חוק שיר חג'אג', אותו הוביל ח"כ עמית הלוי, נחקק כדי למנוע את העיוות שבו משפחת המחבל שרצח את יהודים תזכה למעמד בישראל בחסות בתי המשפט. כעת מתברר, לטענת המשפחה, כי הפקידות הממשלתית עוקפת את החוק וממשיכה להעניק זכויות שהייה לאוכלוסייה פלסטינית ללא סינון.

בתלונה נטען כי מדובר בעבירות פליליות חמורות של מרמה והפרת אמונים, הימנעות ממילוי חובה וסיוע לשהייה בישראל שלא כדין.

"את החוק הזה נאלצנו לחוקק בדם של הבת שלנו. לא ייתכן שהכנסת מחוקקת והפקידות מחליטה להתעלם. מדובר בפגיעה אנושה בביטחון אזרחי ישראל ובזיכרון של שיר. אנחנו מצפים מהמשטרה לחקור ולהעמיד לדין את מי שאישרו את הבקשות האלו במחשכים", אמרו הרצל ומירב חג'אג'.

ח"כ עמית הלוי הוסיף "אלו המגדירים עצמם 'שומרי סף' אפשרו לאלפי פלסטינים לעבור את הסף ולסכן את אזרחי ישראל. התלונה חייבת להיחקר עד תום. פקידים לא יכולים לצפצף על החוק".