בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על אדם שהואשם בתמיכה בארגון הטרור חיזבאללה.

האיש, יליד 1990 שהתגורר בזלצגיטר שבסקסוניה התחתונה, הורשע גם בסיוע לניסיון רצח, חברות בארגון טרור זר והפרות רבות של תקנות האמברגו של האיחוד האירופי.

לפי כתב האישום, האיש הצהיר על נאמנותו לחיזבאללה בשנת 2016. מאז פעל בחשאי עבור הארגון ושימש כקונה וכספק של ציוד.

הוא הואשם כי רכש, בין היתר, מנועים חשמליים ובנזין, מדחפים עבור תוכנית הכטב"מים של חיזבאללה. על פי דיווחים, הוא רכש רכיבים וחומרים לבניית כטב"מים בשווי של כמיליון יורו וקיבל על כך עמלה. חלקים מהציוד שנרכש שימשו בכטב"ם שהתפוצץ ביום כיפור 2024 בבית אבות בהרצליה.

הפעילות בוצעה תוך הפרת תקנות האמברגו של האיחוד האירופי. התביעה דרשה עונש מאסר של תשע שנים, אך בית המשפט גזר עונש נמוך יותר. לפי ההחלטה, ההקלה ניתנה בין היתר משום שהנאשם הודה בחלק מן העבירות ובכך קיצר את ההליך המשפטי.