עופר וינטר מגיב לתקרית באדיבות המצלם

תא"ל במיל' עופר וינטר מגיב לסערת התיעוד שבו נראה לוחם מנסה לנתץ את האנדרטה של ערפאת ומתייחס להדחת לוחם המילואים שביצע את המעשה.

"קודם כל", מבהיר וינטר, "לא פסל אחד צריך לנתץ, אלא את כולם, ולהודיע שנגמר עידן המדינה הפלסטינית. זהו".

"אם תסתכלו טוב בפסל", הוא מוסיף ומדגיש, "רואים את כל ארץ ישראל. זה תמצית הרעיון של המדינה הפלסטינית - השמדת מדינת ישראל ואת החלום הזה צריך לנתץ".

לצד הקריאה לנתץ פסלים דומים, מתייחס וינטר להחלטה לשחרר את לוחם המילואים שביצע את המעשה משירות. וינטר קובע שההחלטה צריכה להתקבל על ידי ההנהגה המדינית: "את ההחלטה צריכה לקבל הדרג המדיני, והצבא צריך לבצע אותה. לצערי, הדרג המדיני לא קיבל מעולם החלטה כזאת".

בעניין החייל עצמו מוסיף וינטר: "תראו, אני הובלתי לוחמים למשימות רבות - מבצעיות ומקצועיות מעל הכל. ואני אומר לכם, החייל הזה מסכן את עצמו ואת החברים שלו".

"תראו איך הוא עומד לבד באמצע כפר ערבי עוין באור יום", הוא ממשיך ומסביר, "אם הוא היה חוטף כדור צלף, מה היינו אומרים להורים שלו? אם כבר מחליטים להרוס, הורסים במקצועיות עם D9".

"אסור לערב רגשות בביצוע", הוא מוסיף, "לא כל תקלה מבצעית צריך לעטוף באידיאולוגיה. הדרג המדיני שיחליט, הצבא שיבצע ויפרק את כל האנדרטאות בדיוק כמו שפירקו את שאר אנדרטאות השהידים, באיו"ש".