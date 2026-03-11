קבוצת ההאקרים חנדלה הצליחה לפרוץ הלילה (רביעי) לאתר האקדמיה ללשון העברית ולהשבית אותו.

במקומות של האתר מופיע דף ובו הכיתוב "No need to learn Hebrew anymore. You won't need it for much longer" - שמשמעותו: "לא צריך יותר ללמוד עברית. בקרוב לא תצטרכו אותה יותר".

מהאקדמיה נמסר בתגובה: "הבוקר נפרץ אתר האקדמיה ללשון העברית, ופורסמה הודעה שלפיה בקרוב לא יהיה עוד צורך ללמוד עברית. ‍‍‍‍‍‍‍גם הפרצנים שפרצו לאתר מבינים שהשפה העברית היא חלק בלתי נפרד מן התנועה הציונית, והיא נדבך חשוב בתרבות, בהוויה ובזהות הישראלית. ‍‍‍‍‍‍‍‍האירוע מטופל בשיתוף מערך הסייבר הלאומי, ואנו פועלים להשבת האתר לפעילות תקינה בהקדם".

‍‍בהמשך פורסמה גם מסר בעברית בערבית ובאנגלית. "לחברים שפרצו לנו הלילה לאתר - מסר חשוב מאיתנו: אנחנו לא לומדים עברית כי אנחנו צריכים אותה, אנחנו לומדים עברית כי אנחנו אוהבים אותה".