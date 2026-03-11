השבוע התארח חוקר איראן והמזרחן אלכס גרינברג בפודקאסט "על המשמעות". השיחה נערכה בעקבות מבצע "שאגת הארי" ותקיפות חיל האוויר הישראלי על יעדים אסטרטגיים ומתקני נפט באיראן, ובמרכזה ניתוח מצבו של משטר האייתוללות.

במהלך השיחה נדונה השאלה האם מעצמות כמו רוסיה וסין עשויות להתערב באופן אקטיבי כדי לסייע לטהראן. לדברי גרינברג, בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור, היחסים בין המדינות אינם מבוססים על נאמנות עמוקה.

לדבריו, היחסים הללו נשענים בעיקר על אינטרסים קרים ושבריריים, ואמר, "אהבה וידידות בין רוסיה לאיראן זה כמו אהבה בין שני קיפודים שרוצים להתנות אהבים -זה דוקר וכואב. רואים שלרוסיה ולסין לא אכפת מאיראן".

גרינברג התייחס גם לחשש כי איראן תסגור את מצרי הורמוז ותפגע בכלכלה העולמית. לדבריו, דווקא סין מהווה גורם מרסן בתרחיש כזה, ואמר, "מצרי הורמוז מאוד חשובים לסין והאיראנים לא רוצים שספינה אזרחית סינית תעלה על מוקש. לכן סין אומרת להם 'דיר באלק', שלא יעזו להתעסק עם מצרי הורמוז".

בהמשך השיחה עלתה גם האפשרות שבכירים איראנים ינסו להימלט למדינות אחרות במקרה של החרפה במצב. גרינברג ציין כי פקיסטן אינה נתפסת כאופציה, והעריך כי יורש העצר מוג'תבא ח'מינאי לא יימלט לרוסיה.

בנוסף הדגיש את חולשתה הצבאית של איראן במונחים קונבנציונליים, ואמר, "איראן היא מדינה חלשה ביותר במונחי כוח צבאי קונבנציונלי".

מגיש הפודקאסט עו"ד תמיר דורטל ציין כי מן הדברים עולה תמונה של משטר מבודד, נטול אפשרויות מילוט משמעותיות, כאשר המעצמות אינן ממהרות להסתכן בעימות רחב כדי להצילו.