לאחר חודש פברואר שהתאפיין ביובש ובטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, תחילת חודש מרץ מביאה עמה שינוי חד במגמת מזג האוויר.

לפי התחזיות, בימים הקרובים צפויה מערכת מורכבת שתשלב תנאים שרביים, רוחות חזקות ובהמשך גם גשמים וסופות רעמים ברחבי הארץ.

היום, רביעי צפוי מזג האוויר להיות נעים יחסית, עם שמיים בהירים וטמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע לעונה. רוחות מזרחיות יורגשו בעיקר באזורי הצפון וההרים. במהלך הלילה צפוי להתחיל אובך, בעיקר בצפון הארץ, סימן ראשון לשינוי המתקרב בתנאים המטאורולוגיים.

מחר, חמישי צפוי יום מעבר. ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, כאשר האובך ימשיך ללוות את מזג האוויר בחלקים שונים של הארץ. במקביל תחול תחושת שינוי באוויר, עם תנאים בלתי יציבים לקראת המערכת המתקרבת.

החל משעות אחר הצהריים של יום שישי צפויים גשמים לרדת בהדרגה באזורים שונים, וייתכן שיגיעו גם לדרום הארץ. במהלך הלילה צפויים הגשמים להתחזק וללוות בסופות רעמים. קיים חשש לשטפונות בנחלים, בעוד שהטמפרטורות יעלו והרוחות יהיו חזקות, כך שתיווצר תחושה שרבית לצד פעילות משקעים.

שבת צפויה להיות היום הסוער ביותר במערכת הנוכחית. רוחות דרומיות חזקות צפויות לפקוד אזורים רבים בארץ, עם משבים משמעותיים. גשמים פזורים צפויים לרדת מצפון הארץ ועד אזור אילת, לצד ברקים ורעמים. גם באזורי הדרום קיים חשש לשטפונות בעקבות הגשמים.

בין שבת לראשון צפוי מהפך במזג האוויר. התנאים השרביים צפויים להישבר בחדות, הטמפרטורות יירדו באופן ניכר ומזג האוויר יהפוך קריר וחורפי יותר. ביום ראשון צפויים גשמים לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, ותחושת החורף תחזור לאזורים רבים בארץ.

התחזיות לטווח הבינוני מצביעות על אפשרות שמחציתו השנייה של חודש מרץ תהיה חורפית במיוחד. לפי המודלים המטאורולוגיים, ייתכן רצף מערכות שיביא עמו כמויות גשם ניכרות, רוחות חזקות וסופות רעמים. עם זאת, בשל המרחק בזמן עדיין מוקדם לקבוע את היקף המערכות ואת עוצמתן.