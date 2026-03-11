הכוחות הצבאיים האיראניים הודיעו כי מעתה יכוונו מתקפות גם נגד בנקים ומוסדות כלכליים במזרח התיכון, כאלו שלטענת טהרן קשורים לארה"ב ולישראל.

בהודעה נכתב: "אמש, ארה"ב וישראל תקפו את אחד מהבנקים במדינה. בפעולה בלתי לגיטימית ולא קונבנציונלית זו במלחמה, האויב פתח לנו את האפשרות לתקוף מרכזים כלכליים ובנקים השייכים לארה"ב וישראל".

בתוך כך הרשויות בדובאי הודיעו כי שני כטב"מים נפלו סמוך לנמל התעופה הבינלאומי בעיר. הן מסרו כי ארבעה בני אדם - שני אזרחי גאנה, אזרח הודו ואזרח בנגלדש - נפצעו במתקפה. שלושה מהם במצב קל ואחד במצב בינוני.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן שוחח בטלפון עם ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף, "איראן לא מחפשת סכסוך עם מדינות שכנות", אמר.

לצד זאת, הוא הבטיח שארצו תמשיך לתקוף בסיסים אמריקניים באזור: "לרוע המזל, האויבים ניצלו מדינות שכנות ותקפו מתקנים, תשתיות, מקומות ציבוריים, בתי חולים ובתי ספר באיראן. לאיראן אין כוונה לפגוע במדינות באזור, אלא היא מכוונת רק לבסיסים מהם משוגרות התקיפות נגד שטחה, במסגרת זכותה להגנה עצמית. אם הקהילה הבינלאומית לא תיקח על עצמה את אחריותה ותטפל בשורשי התוקפנות נגד איראן, השלכותיה של תוקפנות זו יערערו את יציבות הביטחון העולמי".

הבוקר הפתיע גם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שטען כי רוסיה צפויה לעזור לאיראן בכטב"מים. בציוץ ברשת X הוא כתב: "היא (רוסיה) בהחלט תעזור עם טילים, והיא עוזרת גם בהגנה אווירית. מה הלאה? לנוכח המצב, יש רק שאלה אחת: מתי ואיזו מדינה תהיה הראשונה לסייע למשטר האיראני עם שליחת חיילים? כפי שקרה ברוסיה, כשצפון קוריאה שלחה 10,000 חיילים שכעת פרוסים ברוסיה, אבל יכולים להישלח לאוקראינה. אותו הדבר יכול להתרחש באיראן - רוסיה עשויה לשלוח חיילים לשם".