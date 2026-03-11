תיעוד: מעצר חולייה שהציתה כלי רכב בקריית שמונה צילום: דוברות המשטרה

בתום חקירה מאומצת של שוטרי המחוז הצפוני, הוגש הבוקר (רביעי) כתב אישום נגד חוליה בת שלושה נאשמים, תושבי היישוב כמאנה בשנות ה-20 לחייהם, בגין הצתת כלי הנדסי שגרמה לנזק כבד.

האירוע התרחש לפני כחודש, אז הגיע למשטרה דיווח דחוף על שריפה באתר בנייה בקריית שמונה. כוחות שהוזעקו למקום גילו כלי רכב כבדים שעלו באש, כאשר הנזק לרכוש נאמד במאות אלפי שקלים.

עם הגעת השוטרים לזירה, הם זיהו רכב חשוד המנסה להימלט במהירות מהמקום. השוטרים פתחו במרדף נחוש והשיגו את הרכב החשוד בתוך זמן קצר. בתוך הרכב נעצרו שלושת החשודים, כשברשותם ממצאים הקושרים אותם לאירוע.

החקירה הועברה למחוז הצפוני, שם פעלו חוקרי הזיהוי הפלילי לאיסוף ראיות מזירת ההצתה ומתוך הרכב. הממצאים המעבדתיים, יחד עם פעולות חקירה נוספות, גיבשו תשתית ראייתית מוצקה שהובילה להגשת כתב האישום המהיר.

במשטרה מציינים כי האירוע נחקר כחלק מהמאבק הכולל בתופעת הסחיטה באיומים ("פרוטקשן") הפוגעת באתרים ובעסקים בצפון הארץ. "התגובה המהירה של השוטרים בשטח, החל מהזיהוי ועד המעצר בנחישות, מבהירה לעבריינים שלא נאפשר פגיעה בביטחון הכלכלי והאישי של תושבי הצפון", מסרו במחוז הצפוני.