לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים רשמו היום (רביעי) כשעצרו מחבל שניסה לפגוע בכוחות באמצעות בקבוק תבערה לפני מספר חודשים. במבצע השתתף בפעילות גם לוחם שירה לעבר המחבל בעת האירוע ופצע אותו.

תחילתו של האירוע בחודש אוגוסט 2025. במהלך פעילות מבצעית של מג"ב עוטף ירושלים בציר הביטחון באזור א-טירה, זיהו הלוחמים חשוד המשליך בקבוק תבערה לעברם. הכוחות הגיבו במהירות ובנחישות, ואחד הלוחמים פתח בירי מדויק לעבר המחבל, פצע אותו וגרם להימלטותו מהזירה.

מאז האירוע, עמלו באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים על איתורו של המחבל. היום, עם הבשלת המידע המודיעיני, יצאו לוחמי הגדוד הצפוני לכפר בית דאקו.

הכוחות הגיעו תחילה לביתו של החשוד, אך משנמצא כי הוא אינו שם, לא ויתרו והמשיכו בסריקות ובפעולות איתור מהירות עד שלכדו אותו במקום עבודתו.

המחבל, כבן 20, הועבר להמשך חקירה.