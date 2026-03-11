בדיון בוועדת החינוך: השר קיש עלה בזום - השידור נקטע צילום: ערוץ הכנסת

דיון ועדת החינוך של הכנסת שהתקיים הבוקר (רביעי) שיקף, באופן אירוני, את הקשיים שחווים מאות אלפי תלמידי ישראל מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

בעוד הוועדה מתכנסת לדון ביעילות הלמידה מרחוק, שר החינוך יואב קיש בחר שלא להגיע פיזית למשכן הכנסת והתחבר לדיון באמצעות אפליקציית "זום".

אלא שבדומה לשיעורים המקוונים של תלמידי ישראל שנקטעים תדיר בשל בעיות תשתית, גם השידור של השר קיש היה מקוטע ומשובש. חברי הוועדה התקשו לשמוע את דבריו של השר, שדווקא ניסה להגן על הכלי המקוון.

היעדרותו של השר והתקלות הטכניות עוררו זעם בקרב חברי הכנסת שנכחו באולם. ח"כ משה טור-פז (יש עתיד) תקף בחריפות את התנהלות השר: "אני רוצה למחות. זה שמשרד החינוך פוגש אותנו בזום זו תעודת עניות. גם השר יכול היה להגיע לפה, אנחנו באנו לפה והמקום הזה הוא לא רק שלנו. זה חלק מהכשל".

השר קיש, בקטעי הדיבור שכן נקלטו, ניסה להסביר את חשיבות המערך: "הלמידה מרחוק היא יעד ואני מאמין שזה כלי חשוב, במיוחד עבור הילדים הצעירים שמדברים עם הגננת והמחנכת. ברור שאם אני משווה את זה ללמידה בכיתות היא פחות טובה, אבל זה הצורך כרגע".