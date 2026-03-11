סאגת הגיוס החרדי הייתה ונשארה הסוגיה שעליה ממשלות נופלות.

היא הייתה ונשארה עקב האכילס של ממשלתו של בנימין נתניהו. והוא פתר אותה בדרך שהוא יודע הכי טוב - בכלל לא לפתור אותה.

נתניהו לא מאמין בהחלטות. הוא מאמין בהמתנה. הרעיון פשוט: אם מחכים מספיק זמן, הבעיה הופכת לבעיה של מישהו אחר, או שהיא נעלמת לגמרי. בביטחון זה עובד. במשפט זה עובד. בפוליטיקה - זה עובד במיוחד.

משבר חוק הגיוס ליווה את הממשלה הנוכחית מיום היווסדה. כל פעם תירוץ אחר. כל פעם דחייה נוספת. כל פעם הסברים למפלגות החרדיות למה עכשיו זה לא הזמן. העיכוב הזה - לא התרשלות, אלא אסטרטגיה - הוא שפתר את הבעיה באופן המיטבי לראש הממשלה.

ואז הגיעה ההזדמנות. המלחמה עם איראן.

כשהתותחים רועמים, גם אריה דרעי ומשה גפני הבינו שיתקשו להתנגד להעברת תקציב המדינה הכוללת עיבוי משמעותי לתקציב הביטחון ועל הדרך גם למוסדות החינוך של הציבור החרדי.

הצהרת השר סמוטריץ' בליל אמש בנוכחות ראש הממשלה על הפסקת קידום חוק הגיוס, קוברת אותו למעשה קבורת חמור בקדנציה הנוכחית. ללא איום התקציב - הסתיימו הכדורים באמתחתם של חברי הכנסת החרדיים להפלת הממשלה.

זה משרת קודם את נתניהו שמקבל שקט פוליטי לפחות עד אוגוסט - ואם ירצה יגרור את זה גם עד לתאריך המקורי. מי האמין. כך גם נתניהו יגיע לבחירות ללא חטוטרת אישור חוק הגיוס שלא מעט מצביעי ליכוד מתביישים בו.

אשר לחרדים - זה משרת גם אותם. כלפי חוץ, בדגל ובש"ס טוענים כי החוק לא ירד מסדר היום - הוא רק נדחה עד לאחר המלחמה. יש מלחמה, ופיקוח נפש דוחה גם שבת, הם אומרים.

אולם מאחורי הקלעים טוענים יודעי דבר שגם תומכי החוק בדגל התורה ובש"ס לא הצליחו להגיע ערב המלחמה לנוסח מוסכם עם הייעוץ המשפטי של וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כך שדחייתו בחסות המלחמה - משרתת גם אותם באקלים הפנים-חרדי הנוכחי.

גם באגודת ישראל שבעי רצון. שם מלכתחילה התנגדו לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. הורדתו מסדר היום משרתת אותם פוליטית מול המצביעים.

לפחות שניים מהם מתנהגים כאופוזיציה לכל דבר וצפויים להתנגד לתקציב. הם היו אמנם רוצים לראות את הממשלה נופלת ללא תקציב - אך הם לא מסתירים שביעות רצון גם מהמהלך הנוכחי.

סימנים לשביעות הרצון בחסידות גור שפטרונה הפוליטי הוא השר לשעבר יצחק גולדקנופף הופיעו הבוקר בביטאון 'המודיע', שם פורסמה ידיעה נרחבת על גניזת חוק הגיוס. בשני היומונים האחרים - "יתד נאמן" הליטאי ו"המבשר" החסידי - יוק.

מה שנראה כמשבר הפך להזדמנות. מה שנראה כחולשה הפך לכוח. נתניהו לא פתר את בעיית הגיוס החרדי - הוא פשוט חיכה עד שהמציאות תפתור אותה עבורו.

זו לא מדיניות. זו אמנות הדחיינות.