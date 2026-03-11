הרב משה טופיק, חבר בית הדין הרבני הגדול ואב בית הדין של ירושלים, נפטר הלילה (שלישי) בגיל 90. הלווייתו תתקיים היום (רביעי) בשעה 13:00 בבית הלוויות סנהדריה בירושלים.

הרב טופיק נולד בירושלים ב-1937 לאביו רבי יצחק, תלמיד חכם ירושלמי, ולאמו אסתר מלכה ממשפחת עטיה. כבר בגיל שמונה נשלח ללמוד בישיבת "פורת יוסף" המפורסמת שהייתה ברובע היהודי, שם למד מפי ראש הישיבה הרב עזרא עטיה. שקידתו בישיבה הייתה לשם דבר.

עד פרוץ מלחמת השחרור ב-1948, כילד בן 11, היה צועד רגלית בכל יום מביתו בשכונת זיכרון משה לרובע היהודי ללימודים. פעם אחת תקפו אותו בדרך, אך ניצל. לאחר מכן המשיך ללמוד בבתי המדרש בבוכרים, לשם עברה הישיבה.

בגיל 33 מונה לדיין בבית הדין הרבני באשדוד, לאחר מכן כיהן בתל אביב ובאשקלון. בעידוד והמלצת הרבנים יוסף שלום אלישיב ועובדיה יוסף מונה לדיין בבית הדין בירושלים ובהמשך לאב בית הדין. ב-1989 מונה לחבר בית הדין הרבני הגדול, שם כיהן כ-20 שנה.

הוא הותיר אחריו משפחה ענפה - בנים, חתנים ונכדים, רבים מהם רבנים, ראשי ישיבות ודיינים.