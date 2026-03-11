השר שלמה קרעי (הליכוד) תקף הבוקר (רביעי) את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמר כי יש לחסום את כניסתה לישיבות הממשלה.

"היועצת המשפטית לא צריכה להשתתף בישיבות הממשלה, צריך לחסום את הכניסה שלה למשרד ראש הממשלה ולשלוח אותה הביתה. חבל שלא עשו את זה עד היום", אמר בראיון לרדיו 'קול ברמה'.

קרעי הוסיף: "אני מקווה שבבחירות הקרובות הנושא של המאבק בדיפ-סטייט, ביועצים המשפטיים ובבג"ץ יהיה על השולחן".

בראיון התייחס קרעי גם להקפאת חוק הגיוס. "אני לא מבין את הקשירה בין התקציב להקפאת חוק הגיוס. נתניהו אמר בקולו שהוא רוצה וכולנו רוצים להעביר את החוק. זה חוק היסטורי משנה מציאות, שמכיר בערכם של אלו שתורתם אומנותם, ומגייס את אלו שלא".

לדבריו, "כל עוד אנחנו פה, לא ניתן שיפגעו בלומדי תורה ושיגררו תלמידי ישיבות מהסטנדר לצבא. יכול להיות שיקח זמן בגלל המלחמה והתקציב, אבל החוק הזה יעבור כמו שאנחנו רוצים, עם הכרה מלאה בערך לימוד התורה".

קרעי טען כי "מי שמעכב את החוק זה לא הליכוד, אלא החרדים שצריכים להחליט האם הם מוכנים להעביר חוק כמו שהקואליציה רוצה, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית של ועדת חוקה חוק ומשפט, ולא משנה מה בג"ץ יגיד".