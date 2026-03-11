168 קמ"ש וירי באוויר: מרדף דרמטי בכביש 6 | תיעוד צילום: דוברות המשטרה

פעילות נחושה של סיירת האופנועים הארצית הביאה למעצר מסיע שב"חים שנהג באופן מסוכן בכביש 6.

האירוע החל כשהשוטרים זיהו רכב פרטי נוסע במהירות חריגה של 168 קמ"ש. אחד השוטרים קרא לנהג לעצור - אך הוא פתח בנסיעה מהירה עוד יותר בניסיון להימלט.

לאחר מרדף מותח שנמשך דקות ארוכות, הבין הנהג כי לא יצליח לחמוק מהאופנועים, נטש את הרכב יחד עם ארבעה נוסעים נוספים והחל בבריחה רגלית לעבר השטחים הפתוחים.

הסייר לא ויתר, זרק את האופנוע ופתח במרדף רגלי נחוש אחר החשודים. במהלך המרדף נאלץ השוטר לבצע ירי באוויר כדי להרתיע את החשודים, והצליח לעצור את הנהג, צעיר בן 23 תושב היישוב ערוער שבנגב.

במקביל, הוזעקו למקום לוחמי מג"ב שסייעו בסריקות ועצרו שלושה מהנוסעים שנמלטו מהרכב. בבדיקת זהותם התברר החשד המרכזי: השלושה הם שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) תושבי העיירה יאטה שבאזור חברון, שהובלו בתוך שטח ישראל ללא אישורים ובמהירות מטורפת.

החשודים הועברו לחקירה בסיומה השב"חים הוחזרו למחסום מיתר והנהג נכלא.