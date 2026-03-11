סא"ל (במיל') יוסי לוי עומד בדרך כלל בחזית המאמץ הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל כמנכ"ל עמותת "נצח יהודה", אבל בכובע נוסף הוא מפקד גדוד 21 שפעיל בימי המלחמה ביהודה ושומרון.

"עד השבעה באוקטובר הצד של גיוס החרדים היה המוביל בחיי לצד הצבא - ומאז הכל השתנה", מספר לוי. הוא לא הסתפק בגזרת יו"ש והצטרף באופן אישי לגדוד 450 של ביסל"ח - הגדוד שחיסל לימים את יחיא סינוואר - בסבבי לחימה אינטנסיביים בחאן יונס וברפיח, לפני שחזר לפקד על גדודו בגזרת בנימין ועציון.

כיום, הגדוד חולש על גזרת ביתר עילית והכפרים הסובבים אותה, כולל קווי התפר הרגישים. לוי מתאר פעילות התקפית בלתי פוסקת שמטרתה למנוע מהטרור להרים ראש. "אנחנו גדוד מאוד התקפי, אז אנחנו פועלים בכל הכפרים, בכל לילה, עם פעילויות מאוד משמעותיות ומביאים שקט לגזרה," הוא מסביר. "אנחנו לא קונים את השקט. שקט לא מטעה אותנו. יש שקט והוא יימשך בגלל שאנחנו לא קונים את השקט"

לדברי לוי, האסטרטגיה של חטיבת עציון תחת המלחמה הפכה אותה לחטיבה ההתקפית ביותר באוגדת איו"ש. "יש פה מח"ט שכל הזמן חושב איך לייצר עוד ועוד פעילויות התקפיות, ואיך בעצם לייצר שקט. אני חושב שזה מה שמביא שקט, לא שום דבר אחר, כי השקט הוא מאוד מתעה. רגע, יהודה ושומרון לא הפכה כאוס ולא קרה כלום, זה נראה כביכול שהמצב רגוע, רק תפקידנו כצבא זה להמשיך את הרוגע הזה".

גדוד 21 בפעילות מבצעית צילום: דובר צה"ל

העבודה הסיזיפית בלילות, הרחק מעין הציבור, היא המפתח למניעת התפרצות זירה נוספת בלב המדינה. "אין בית שאנחנו לא ממפים אותו ולא מאתרים מה שצריך לאתר," מדגיש המג"ד. "אנחנו כל לילה חושבים מחדש כל יום איך להגיע לעוד ועוד מקומות, כדי בעצם להביא למצב שכל תושבי יהודה ושומרון וכל תושבי מדינת ישראל יוכלו להיות בטוחים בבתיהם. זה אתגר, אבל אנחנו כל הזמן חושבים יצירתי איך לפעול נכון, איך להגיע לכל מי שיש לו בדעתו לפגוע, הרבה לפני שהוא יכול לפגוע".

אחד הנושאים הבוערים ביותר במלחמה הארוכה הוא שחיקת מערך המילואים, אך לוי נדהם בכל פעם מחדש מהמסירות של פקודיו. למרות הסבבים החוזרים והנטל הכלכלי והמשפחתי, אחוזי ההתייצבות בגדוד 21 נותרים גבוהים. "שחיקת המילואים היא לא סוד, אבל מה שמפתיע אותי כל פעם זה אחוזי ההתייצבות. אל מול אותה שחיקה".

סוד כוחו של צה"ל במלחמה הזו, לדעת לוי, טמון דווקא ב"ראש האזרחי" שמביאים איתם אנשי המילואים לשדה הקרב. הוא מתאר את היצירתיות ואת היכולת לחשוב מחוץ לקופסה כיתרון אסטרטגי על פני הצבא הסדיר. "היצירתיות שיש בקרב אנשי המילואים, אין אותה באף מקום אחר. אני אומר היום שיש צבא, ויש צבא סדיר שמזין אותו. הצבא הוא אנשי המילואים, אי אפשר לעצום עיניים נוכח המלחמה. כאנשי המילואים, חופש הפעולה שלנו, בתוך מרחב הפקודות כמובן, ביכולת שלנו להיות אנשים שבאים עם ראש אזרחי, והרבה יותר יצירתיים, הרבה פחות קיבעון מחשבתי, מאפשר לנו להגיע למקומות אחרים לגמרי".