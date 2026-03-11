על רקע מבצע "שאגת הארי" והדיון המיוחד שיתקיים היום (רביעי) במועצת הביטחון של האו"ם, שיגר שר החוץ גדעון סער פנייה דחופה לקהילה הבינלאומית באמצעות הנשיאה התורנית, ארה"ב

במכתבו, משרטט סער תמונה מדאיגה של משטר שלא רק שאינו נרתע מהלחץ הצבאי, אלא מנצל את המלחמה כדי להאיץ את תוכנית הגרעין שלו באמצעים חשאיים.

"המשטר האיראני לא שינה את דרכו וממשיך לשאוף להשמדת ישראל", כתב סער. "מאז יוני 2025, המשטר פועל להרחבת יכולותיו הגרעיניות ותוכנית הטילים הבליסטיים שלו, לרבות בניית מתקנים תת-קרקעיים מבוצרים שנועדו להסתיר ולהגן על הדרך להשגת נשק גרעיני".

סער חשף במכתב את הנתונים הקשים של הימים האחרונים, הממחישים את הפגיעה הישירה בעורף הישראלי: "המשטר שיגר מתקפות רחבות היקף של טילים וכטב"מים קטלניים נגד מרכזי אוכלוסייה אזרחיים, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. 13 אזרחים בישראל נהרגו ישירות מפגיעות טילים איראניים, מאות נפצעו ונגרם נזק כבד לרכוש".

השר הדגיש כי פעולות אלו אינן רק פשעי מלחמה נגד ישראל, אלא הפרה ברורה של החלטות מועצת הביטחון עצמה, והן מהוות המשך ישיר לדיכוי האלים ולטבח שמבצע המשטר בבני עמו שלו.

לצד האיומים, שר החוץ סימן פתח לתקווה אסטרטגית. לדבריו, מבצע "שאגת הארי" עשוי להיות המנוף שיביא לשינוי המיוחל בתוך איראן: "הפעילות הצבאית עשויה ליצור את התנאים שיאפשרו לעם האיראני לשחרר את עצמו מעריצות השלטון".