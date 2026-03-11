שר העלייה והקליטה אופיר סופר הודיע היום (רביעי) כי מנכ"ל משרדו, עו"ד אביחי כהנא, יסיים את תפקידו בקרוב.

הפרישה תתבצע באופן רשמי עם אישורו של תקציב המדינה המעודכן בכנסת.

עו"ד כהנא, מסיים קדנציה בת שלוש שנים וחצי. במהלך תקופתו, ובהתאם למדיניות שהתווה השר סופר, עבר המשרד "מתיחת פנים" מקצועית וקידם שורה של רפורמות שנועדו להסיר חסמים בירוקרטיים שעמדו בפני העולים במשך עשורים.

כהנא עוזב את המשרד לאחר תקופה מאתגרת במיוחד, שבה מדינת ישראל התמודדה עם גלי עלייה גדולים במקביל למלחמה הקשה.

השר סופר הודה למנכ"ל היוצא על השותפות לדרך. "אני מודה לאביחי על עבודתו המקצועית והמסורה. הוא כיהן בתקופה היסטורית לעם ישראל, כאשר דווקא בעת מלחמה קשה זכינו לראות עשרות אלפי עולים מגיעים לישראל. אני מאחל לו הצלחה רבה בהמשך".

אביחי כהנא הוסיף: "קידמנו מהלכים פורצי דרך שבנו את תשתיות העלייה לשנים רבות. אני מודה לשר סופר על האמון ולעובדי המשרד על עבודה חסרת תקדים לטובת מדינת ישראל".