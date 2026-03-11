בעוד הדיווחים על פגיעה בהנהגה האיראנית במסגרת מבצע "שאגת הארי" מעוררים תחושת ניצחון בציבור הישראלי, עידית בר, חוקרת העולם הערבי והמוסלמי, קוראת להנמיך ציפיות ולגלות ערנות מרבית.

בראיון 'כאן מורשת', הזהירה בר כי המשטר בטהרן רחוק מלהרים דגל לבן וכי הוא מנהל מערכה מתוחכמת על תודעת האזרח הישראלי.

"אני חושבת שקצת מוכרים לנו אשליות", פותחת בר. "העולם אמנם טוב יותר בלי דמויות מסוימות בהנהגה האיראנית, אבל החשיבה הפרסית מתוחכמת ורמומית. הם יודעים ללחוץ בדיוק על נקודות התורפה שלנו: החרדה לחיי אדם והקושי המערבי במלחמות ארוכות. הם בונים על זה שאנחנו נרצה לחזור מהר מדי לשגרה - למסעדות ולבתי הספר".

היא מדגישה כי הזירה המרכזית כיום היא הזירה הפסיכולוגית. "לאיראן יש מנגנון משומן של מלחמת תודעה. הם משקיעים הון באנשי מקצוע שכל תפקידם הוא להפחיד את הציבור בישראל".

לדבריה, המאמץ האיראני מגיע ישירות לרשתות החברתיות של הישראלים. "הם מפיצים סרטונים בעברית ומפעילים צבאות של בוטים. אפילו בפוסטים שלי זיהיתי תגובות חשודות עם דפוסי כתיבה מלאכותיים. המטרה שלהם ברורה: לזהות נושאים שמפלגים את החברה הישראלית ולהעצים אותם כדי לפורר אותנו מבפנים".

החוקרת מבהירה כי האיום האיראני אינו מסתכם בטילים, אלא מונע מאידיאולוגיה דתית קיצונית השואפת להשליט את האסלאם השיעי. "הם אומרים בפירוש: אם לא יהיה ביטחון לאיראן - העולם כולו לא יהיה בטוח. האיומים על מצרי הורמוז הם הוכחה לכך שהם מוכנים לגרור את כל העולם למשבר אנרגיה קטסטרופלי כדי לשרוד".

באשר לאפשרות של שינוי משטר, בר סקפטית לגבי התערבות חיצונית. "אי אפשר להפיל משטר מהאוויר. זה חייב לבוא מהעם האיראני עצמו. החשש הגדול שלי הוא שהאמריקאים יתעייפו, יכריזו על ניצחון מוקדם מדי ויעזבו. במקרה כזה, האיראנים יכריזו על ניצחון תודעתי שייתן דלק לכל ארגוני הטרור באזור".