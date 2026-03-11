שר הביטחון: "ההנהגה האיראנית נמלטת" אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב מיוחדת במרכז המבצעים של צה"ל בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וצמרת מערכת הביטחון.

בדברים שנשא בתום הישיבה, שרטט השר תמונה של התפוררות בצמרת המשטר בטהרן והשוה את התנהלותם לזו של הנהגת החמאס בעזה.

"ההנהגה האיראנית ששרדה היא חבורת פחדנים שגיבורים על נשים וזקנים ברחובות, אבל כשהם נתקלים בכוח אמיתי - הם נמלטים כמו עכברים לתוך המנהרות," תקף כ"ץ. "הם הפכו לתואמי חמאס; מהמחשכים הם נותנים הוראה לירות על אזרחים וילדים בישראל ובכל האזור".

הוא חשף נתונים על היקף הפגיעה בכוחות הביטחון של המשטר, שלדבריו מנסה להסתיר את המציאות באמצעות ניתוק האינטרנט: "צה"ל, יחד עם השותף האמריקני, מבצעים פגיעה שיטתית באנשי המשטר עצמם. אלפים רבים של אנשי משמרות המהפכה והבסיג' נהרגו. נודע לנו כי בתי הקירור בבתי החולים באיראן מלאים באותם מחבלים".

הוא הדגיש כי ישראל אינה פוגעת באזרחים, אלא בכוחות הטרור: "צריך להמשיך ולכתוש את היעדים האסטרטגיים בטהרן וברחבי איראן, יום אחרי יום, מטרה אחרי מטרה".

הוא קרא לעם האיראני לנצל את חולשת המשטר: "הפעילות שלנו נועדה גם לאפשר לעם האיראני לקום ולפעול ולהעיף את המשטר הזה. בסופו של דבר, זה דבר שתלוי בהם".