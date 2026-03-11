חבר ועדת החוץ והביטחון ויו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, התייחס בראיון לערוץ 7 למצב הביטחוני בצפון ולמציאות החיים של תושבי קריית שמונה תחת איום מתמשך מלבנון.

סוכות סיפר כי בילה לילה במקלטים בעיר לצד התושבים ותיאר את המראות שראה במקום. "הגעתי לישון במקלטים של קריית שמונה יחד עם התושבים שם ומה שראיתי שם זה פשוט אירוע באמת בלתי נתפס. סבתות לנכדים שיושבות במקלט יחד עם הנכדים שלהם ומספרות שהן עצמן כילדות קטנות ישבו באותו מקלט תחת יומי לבנון".

לדבריו, המציאות שבה תושבים חוזרים שוב ושוב למקלטים לאורך הדורות אינה יכולה להימשך. "המצב הזה חייב להשתנות".

בהמשך הראיון קרא סוכות לשינוי מדיניות כלפי לבנון ולפעולה צבאית רחבה יותר. לדבריו, "חייבים לתפוס שטח בדרום לבנון, להחריב שם את הכפרים ולא להישאר עם רצועת ביטחון שבה בעיקר מזנבים בנו".