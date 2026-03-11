הרמטכ"ל בתל נוף: "אף אחד באיראן לא חסין" צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, הגיע אתמול (שלישי) לביקור בבסיס חיל האוויר "תל נוף", אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים של מבצע "שאגת הארי".

בשיחות שקיים עם צוותי האוויר והקרקע, חשף הרמטכ"ל את ממדי הפגיעה האנושה שספג המשטר האיראני מאז תחילת המבצע לפני כעשרה ימים.

"אנחנו מצויים במערכה שמעמיקה את הפגיעה במשטר האיראני ובאדניו", אמר זמיר ללוחמים. "עד כה חיסלנו אלפים רבים מחיילי המשטר ומפקדיו. הפעילות שלכם לא רק פוגעת ביכולות הצבאיות, אלא מרחיקה את האיום על אזרחי ישראל לזמן רב".

הרמטכ"ל העביר מסר חד וברור להנהגה בטהרן ולשלוחיה באזור. "אני אומר מכאן לכל אויבנו - אף אחד לא חסין. נדע להגיע לכל מי שינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו ממשיכים להחליש את ציר הטרור - מהראש בטהרן ועד לזרועו המרכזית בביירות".

זמיר התייחס גם למערכה המקבילה מול חיזבאללה, והבהיר כי ישראל לא תעצור עד לפירוק הארגון מנשקו: "חיזבאללה משלם מחיר כבד על עמידתו לצד איראן. המערכה הנוכחית היא ההזדמנות שלנו לזרז את פירוקו המלא".