השר עמיחי אליהו הודיע בצהריים (רביעי) כי קיבל לידיו באופן רשמי את חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה חריפה שפרסם, תקף השר את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, וטען כי ניסתה להפעיל לחצים לעיכוב העברת החומרים.

"מעיון ראשוני בחומרים עולה תמונה ברורה. בניגוד מוחלט לתדרוכי היועמ"שית, לפיהם כביכול 'אין מדובר כלל בבקשת חנינה', חוות הדעת של גורמי המקצוע קובעת מפורשות כי אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה", אמר השר אליהו.

הוא חשף כי נאלץ לדרוש אתמול מהיועמ"שית לחדול באופן מיידי מהלחצים על מחלקת החנינות. לדבריו, התנהלותה בפרשה היא "לעומתית ולא מקצועית", ואינה ראויה בעניינו של אף אזרח.

"צר לי על התנהלות היועצת המשפטית לממשלה, אשר בוחרת פעם אחר פעם לתקוע מקלות בגלגלי ההליך התקין - החל מהניסיון למנוע את עצם הדיון בבקשה, ועד לעיכוב התמוה במסירת חוות הדעת", הוסיף השר.

בעקבות קבלת התשתית המקצועית, הודיע אליהו כי פתח בסדרת התייעצויות מעמיקות עם גורמים רלוונטיים כדי לגבש את עמדתו הסופית והמנומקת. מדובר בשלב קריטי, שכן המלצתו של השר היא התחנה האחרונה לפני שהבקשה עוברת להכרעת נשיא המדינה, יצחק הרצוג.

"מדובר בבקשה בעלת משמעות ציבורית גבוהה, כזו הדורשת טיפול מקצועי, ענייני ונטול פניות", סיכם השר אליהו. "ההליך ינוהל מעתה על ידי במקצועיות, בשקיפות ובאחריות הממלכתית הנדרשת".

השר אליהו מטפל בנושא החנינה של ראש הממשלה לאחר שההכרעה בנושא הועברה אליו מידי שר המשפטים יריב לוין.