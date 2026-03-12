על הלבטים שאיתן מתמודדות מדינות המפרץ מול השותף שהפך לאויב שמשגר אליהן טילים וכטב"מים שוחחנו בערוץ 7 עם אשר פרדמן, מומחה למדינות האזור ויישום הסכמי אברהם, מנכ"ל מכון משגב לביטחון לאומי.

"איראן שיגרה אלפי טילים וכטב"מים לשכנים שלה במפרץ, מעל 1700 לאיחוד האמירויות", מציין פרדמן ומוסיף התייחסות גם לרמת ההצלחת היירוטים במדינות המפרץ, וכעת "מדינות המפרץ שואלות את עצמם אם נראה משטר חדש ומתון יותר בטהרן, או שהמבצע ייעצור ומשטר האייתולות עדיין יהיה בשלטון בטהרן, ולכן האם אנחנו רוצים להשתתף במערכה ההתקפית. זה תלוי בהערכה שלהם לגבי מה שיהיה בסוף".

כדי להבין עד כמה טראמפ ונתניהו רציניים בכוונותיהם יעקבו במדינות המפרץ גם באורך המבצע וגם באיתותים נוספים. בהקשר זה מזכיר פרדמן את דבירו של שר הביטחון, ישראל כץ, אודות הכוונה להמשיך את המבצע כל עוד הוא נדרש, אם כי מכיוונו של טראמפ המסרים קצת יותר מורכבים. בסביבתו מדבירם על מספר שבועות וגם על כך שהמבצע לקראת סיום וגם על הקצב המואץ שהמבצע מתקדם, כך שהמסרים עשויים לבלבל.

במדינות המפרץ "ירצו לראות שהולכים עד הסוף, גם מול הטילים גם מול משמרות המהפכה והשיטור שמדכא את העם. אם זה יקרה יגבר הסיכוי שהם גם ישתתפו בהתקפות ולא רק בהיבט ההגנתי".

להערכתו של פרדמן "טראמפ לא ירצה לסיים את המערכה ללא שינוי משמעותי בהנהגה בטהרן", וזאת למרות ניסיון המבצע הקודם בו הורה טראמפ להחזיר את המטוסים הישראליים שכבר יצאו בדרך להפצצות באיראן. "בנו של המנהיג הקודם נחשב לקיצוני יותר מאבא שלו, ובתנאים האלה טראמפ לא ירצה להפסיק את המערכה".

עם זאת "יכול להיות תרחיש ונצואלה, שיבוא מישהו שהוא בשר מבשרו של המשטר ולמרות זאת הוא יהיה מוכן למו"מ עם טראמפ ואז ארה"ב תאמר לישראל שהיא מצפה לסיום המבצע". במידה וזה יהיה הכיוון, מעריך פרדמן כי מדינות המפרץ ימשיכו להתמקד במאמצים כלכליים ודיפלומטיים, כמו גם חיזוק היכולות ההגנתיות שלהן לצד שיפור הצבא ושיתוף הפעולה בינן לבין עצמן ובינן לבין ארה"ב ואולי גם ישראל. כל זאת כאשר אין להן ערובה שהמשטר לא ישרוד וישקם את יכולותיו.

עוד שאלנו את פרדמן אודות הצורך, אם קיים כזה, של ארה"ב וישראל במעורבות התקפית של אותן מדינות שאינן מעצמות צבאיות. "הם לא חיוניים מבחינת המבצע, למרות שלאיחוד האמירויות ולסעודיה יש חילות אוויר ברמה גבוהה. אם הן ישתתפו במערכה זה יהיה רק נגד מטרות צבאיות מובהקות ויעשו כל מאמץ שלא לפגוע במטרות אזרחיות. הם יהיו מאוד שמרניים בפעולות שלהן. זה יהיה חשוב להם אחרי שהוכיחו יכולות הגנתיות וחוסן בעורף".

"אם איחוד האמירויות ישתתפו במבצע הם יבקשו להוכיח למדינות האזור ולעולם שהם גם מעצמה ביטחונית ולא רק בירת עסקים ואנרגיה", אומר פרדמן המזכיר את הערך שמוצאים במדינות אלה בשמירת המודל הכלכלי של דו קיום, הרוגע והשלווה שהן משדרות לעולם עד כה. "לדעתי, אם הם רוצים לשדר לאיראן ולמדינות אחרות שלא להתעסק איתם היה נכון שיוכיחו גם יכולות התקפיות ולא רק הגנתיות".