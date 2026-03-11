שדר הספורט המיתולוגי בני פייסיק הלך לעולמו היום (רביעי) והוא בן 75 במותו.

פייסיק, שדר קול ישראל בעברו, היה מזוהה עם תוכנית הרדיו "שירים ושערים". בנוסף, הגיש פינות ספורט יומיות והיה שליח קול ישראל למונדיאל 2014 בברזיל. הוא עבד בתחנה עד סגירתה במאי 2017.

במקביל לעבודתו הקים פייסיק את קורס השדרים וכתבי הספורט הראשון, במכללת סמינר הקיבוצים.

"כשאני הגעתי למחלקת הספורט של 'קול ישראל' ב-1988, בני פייסיק היה יחד עם דני דבורין מנהל המחלקה חלק עיקרי", ספד לו שדר הספורט משה פרימו. "הוא היה שדר קבוע ב'שירים ושערים' ושידר מדי שבת משחקים. הוא גם הגיש את פינות הספורט ברדיו. בני סיפר לי כשהגעתי שהוא חולה כדורגל ואוהד שרוף של הפועל תל אביב, לכן גם לא שידר את משחקיה. בני סיפר שהיה טכנאי ברשת ב' ונלחם שנים להתקבל למחלקת הספורט ולקח זמן עד שאישרו לו. מעבר לזה כתושב רמת השרון הוא היה מקורב מאוד לקבוצת הכדורגל בעיר כשהיתה בליגת העל ובליגה הלאומית".

"מועדון הכדורגל הפועל IBI תל אביב אבל על מותו של אוהד הקבוצה, שדר הרדיו ואיש התקשורת המוערך, בני פייסיק, שהלך לעולמו בגיל 75", ספדו לו בקבוצת הכדורגל האהובה עליו. "קולו של בני ליווה את הכדורגל הישראלי במשך עשרות שנים בתוכנית המיתולוגית 'שירים ושערים', בה סרב לשדר את קבוצתו האהובה. אנו משתתפים בצער המשפחה ומחזקים אותם בשעתם הקשה. יהי זכרו ברוך".