מדד החברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לחודש מרץ, שנערך בצל המערכה הצבאית הנרחבת נגד איראן, חושף תמונה של חוסן לאומי גבוה ותמיכה ציבורית רחבה בצעדי הממשלה ומערכת הביטחון.

הממצאים מצביעים על כך שמבצע "שאגת הארי" הצליח ליצור רגע נדיר של הסכמה לאומית סביב היעדים האסטרטגיים של מדינת ישראל.

הממצא הבולט ביותר במדד הוא הלגיטימציה הציבורית הרחבה למתקפה:72% מהישראלים סבורים כי ההחלטה לתקוף באיראן הייתה נכונה. בקרב הציבור היהודי, הנתון נוסק ל-85%, כאשר בקרב המזוהים עם הימין התמיכה היא כמעט מוחלטת (97%).

מנגד, בציבור הערבי כצפוי, 55% מהמשיבים סבורים כי ההחלטה לא הייתה נכונה.

לראשונה מזה זמן רב, רוב הציבור הישראלי (54%) חש כי ישראל מנצחת במלחמה. מדובר בשינוי דרמטי ביחס לסקרים שנערכו לאורך השנה האחרונה. האופטימיות אינה מסתכמת רק בשדה הקרב: 65% מהישראלים מאמינים כי המלחמה תוביל לשינוי חיובי ארוך טווח במזרח התיכון. בקרב היהודים, שלושה מכל ארבעה משיבים מגדירים את עצמם כאופטימיים לגבי עתיד האזור.

המלחמה הביאה עמה זינוק משמעותי באמון בצבא ובממשלה. 78% מהישראלים ו-82% מהיהודים מביעים אמון בפיקוד הבכיר של צה"ל - נתון שיא בשנתיים האחרונות. בנוסף נרשמה עלייה ל-45% אמון בממשלה - הנתון הגבוה ביותר מאז מבצע "עם כלביא".

שיתוף הפעולה ההדוק עם ממשל טראמפ במהלך המתקפה באיראן לא נעלם מעיני הציבור. 75% מהישראלים מביעים אמון בנשיא דונלד טראמפ בסוגיית יחסי ישראל-ארה"ב - רמת האמון הגבוהה ביותר מאז כניסתו לתפקיד.

ההערכה לנשיא האמריקני חורגת מגבולות הדיפלומטיה הרגילה: 47% מהישראלים (ו-54% מהיהודים) סבורים כי טראמפ ראוי לקבל את פרס ישראל. 16% נוספים סבורים כי יש להעניק לו את הפרס משיקולי יחסי חוץ, גם אם אינם בטוחים שהוא מגיע לו באופן אישי.

נשיא JPPI, פרופ' ידידיה שטרן, סיכם את הממצאים: "האיום האיראני יצר רגע נדיר של קונצנזוס. הנתונים משקפים חוסן לאומי ותחושת ביטחון שחזרה לציבור. האמון בצה"ל הוא מרכיב קריטי המסביר את ההתגייסות הכללית. המערכה הוכיחה שוב שהברית עם ארה"ב היא נכס אסטרטגי שחייב להישמר מכל משמר".