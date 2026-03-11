רשת "בית הפנקייק המקורי" ניצבת מול תביעה בסך של למעלה מ-2.5 מיליון שקלים, בטענה להטעיית צרכנים חמורה בנוגע לסירופ המוגש לצד המנות המפורסמות שלה.

התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי, מתמקדת בהבדל המהותי שבין המוצר הטבעי לחיקוי התעשייתי.

הלקוח, המיוצג על ידי עו"ד אייל בליזבסקי, טוען כי הרשת מציגה את הרוטב כ"מייפל", בעוד שבפועל מדובר בסירופ בטעם מייפל ולא בסירופ המופק מעץ האדר.

התביעה מעריכה כי עשרות אלפי סועדים הוטעו לאורך השנים וזכאים לפיצוי על הפער באיכות המוצר ובמחיר התודעתי שלו.

הבעלים של הרשת, שרון אדרי, הגיב בתסכול רב למהלך המשפטי, תוך שהוא מדגיש את הקשיים הכלכליים שחווה העסק בתקופת המלחמה.

"מעולם לא נתקלנו בשום טענה מצד לקוח שאומר למה המייפל שלכם לא טהור. לא נתקלנו בדבר כזה. מדובר ברוטב שמוגש כחלק מהמנה ללא עלות. מוגש בצד ללא עלות", אמר אדרי לכאן חדשות.

לדבריו, הסועד דרש פשרות של מאות אלפי שקלים וסירב לכל הצעה הגיונית. " על מה ולמה? התביעה הזו מגיעה בזמנים האלו שאנחנו נאנקים. יש לי עובדים שאני נותן להם משכורות ולקחתי הלוואות ואנחנו צריכים להתעסק בדבר הזה. הוא חושב שאני סוג של טייקון - אנחנו עסק עם 4 סניפים".

עו"ד בליזבסקי מסר בתגובה: "מדובר בהטעיה בוטה. הלקוח הוטעה לחשוב על ידי בית הפנקייק שבה הוא סעד במסעדות שלה מפעם לפעם באופן כזה שהוצג בפניו שמדובר ב'רוטב מייפל'. יש עוול ויש תופעה צרכנית שצריך לטפל בה וצריך לפצות קבוצה גדולה של אנשים שנפגעה".