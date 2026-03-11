ההצהרה של משה דוידוביץ ללא קרדיט

ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום קו העימות, משה דוידוביץ, פרסם הערב (רביעי) קריאה חריגה ודחופה לתושבי המועצה לשהות בסמיכות למרחבים מוגנים ולצמצם פעילויות שאינן חיוניות.

הקריאה של דוידוביץ מגיעה על רקע הצטברות "התרעות מגורמי ביטחון", וכוללת הנחיה גורפת לתושבים להיות מסוגלים להגיע למקלט או לממ"ד בפרק זמן קצר.

בתוך כך, ראשי רשויות עודכנו על אפשרות למטח חריג מצד חיזבאללה הערב.

ביישובים רבים הופצו הודעות על ביטול חוגים, התקהלויות ואירועים חברתיים שתוכננו להערב.

במקביל, בשעות האחרונות מופצות ברשתות החברתיות ובקבוצות הווטסאפ הודעות רבות המזהירות מפני "מטח טילים משמעותי" שצפוי בטווח הזמן המיידי.

למרות השמועות, פיקוד העורף לא פרסם כל הודעה על ירי חריג שצפוי הערב ואין כל שינוי בהנחיות ההתגוננות.

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הגיב: "אני ער לשיח הציבורי בשעות האחרונות להיתכנות להתגברות הירי. אני רוצה להדגיש כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נכון לרגע זה. צה"ל ערוך בהגנה חזקה ויעשה כל שיידרש בכדי להגן על אזרחי ישראל".

לסיום אמר: "‏אנחנו ממשיכים לקיים הערכות מצב שוטפות ונעדכן בכל שינוי אם ויהיה. אני מדגיש - המשיכו להישמע להנחיות פיקוד העורף. הן מצילות חיים".