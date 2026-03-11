150 רבנים מכל מדינות אירופה התכנסו אתמול (שלישי) בפרלמנט הגרמני בברלין, באירוח מיוחד של הרשויות הגרמניות. המראה היה חריג באולם הבונדסטג.

הרבנים מכל החוגים והעדות באירופה, שהתכנסו במסגרת כינוס מיוחד של מרכז רבני אירופה ובאירוח רב העיר ברלין הרב יהודה טייכטל, התיישבו סביב שולחנות ארוכים תחת תקרת הזכוכית המודרנית של הבניין.

הרבנים התכנסו לדיונים על אתגרי הקהילות היהודיות ביבשת: עלייה באנטישמיות, תמיכה בישראל בזמן המלחמה, חיזוק החינוך היהודי והשליחות בקרב הדור הצעיר.

"להתכנס כאן, בבונדסטג, 80 שנה אחרי השואה, זה לא מובן מאליו", אמר בהתרגשות הרב טייכטל. "גרמניה מעבירה כאן מסר של תמיכה ברורה ונחרצת בעד העם היהודי. ולא פחות מכך, יש כאן אמירה של המשך תקומת העם היהודי והמשך פריחת החיים היהודיים בגרמניה בכלל ובברלין בפרט".

האירוע נתפס כסמלי במיוחד על רקע המלחמה בישראל והעלייה החדה בתקריות אנטישמיות ברחבי אירופה. רבים מהמשתתפים ציינו כי עצם האירוח בפרלמנט הגרמני מהווה "הצהרה חזקה של התנגדות לשנאה ותמיכה בקהילות היהודיות בכל אירופה".

מוקדם יותר ביקרו הרבנים בשער הניצחון המפורסם בלב ברלין. "עם ישראל חי זו לא רק סיסמה", אמר הרב טייכטל. "כלל הרבנים, המובילים בהצלחה את הקהילות בכל אירופה, ועומדים כאן היום - הם הנקמה הטובה ביותר בנאצים, הם האור הגדול ביותר של המשכיות העם היהודי."