מערך החינוך של 'אהל שרה' שספג פגיעה ישירה מטיל איראני בסבב הקודם, יצא הבוקר (ד') עם "שיירת שמחה" ברחובות העיר.

מדובר במשאית עם מוזיקה חיה שעברה ברחובות ברחבי בני ברק במטרה לשמח את ילדי העיר הנאלצים להישאר בבית בעקבות סגירת בתי הספר לאור מלחמת "שאגת הארי".

"הילדים המיוחדים שלנו עוברים כעת תקופה מאתגרת במיוחד, והם ובני משפחותיהם סובלים כשהמסגרות אינן פעילות", הסבירה מלכה ויינברג, מנהלת "אהל שרה".

"בזמנים כאלה, הילדים מתמודדים עם קושי ניכר שהשגרה מופרת וסדר היום משתבש, חוסר פעילויות, פחד וחרדה. כל רגע של שמחה, מוזיקה וריקוד נותן להם רגע של פסק זמן, מאפשר להם להרגיש מחוברים, מוגנים ושמחים, שייכים למשפחת אהל שרה שעוטפת אותם כל הימים כל השנים. היוזמה הזו מחזירה להם קצת שמחה ואור חלף המענים שנבצרו מהם כרגע".

משאית השמחה, מצוידת במוזיקה והגברה עם ג'ינגל מיוחד שהופק לכבוד האירוע, עברה ברחובות העיר על פי מסלול מיוחד שנתן דגש לדירות בהן מתגוררים ילדים המשתלבים בחינוך המיוחד. עשרות ילדים ותושבים יצאו לרחוב ולמרפסות כדי להצטרף לריקודים ולשמחה.