משרד הבריאות עדכן הערב (רביעי) על חולה חצבת ששהה במאפיית "זמן הארץ" ברחוב כהנמן בבני ברק ביום שישי, 6 במרץ, בין השעות 08:00-10:30.

החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה, ועלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים. במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם ולתאם הגעה מראש.

המשרד מדגיש את חשיבות מתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות.

אנשים שהיו במאפייה בשעות הנקובות מתבקשים לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות - בשתי מנות חיסון.

עוד נמסר כי לבדיקת הסטטוס החיסוני ופרטים לקבלת חיסון בהתאם לצורך, ניתן לפנות לקופות החולים.