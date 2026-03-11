בית המשפט המחוזי זיכה את אסף שמואלביץ' מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום לאחר שנקבע כי לא היה אחראי למעשיו בשל אי שפיות.

ההרכב, בראשות השופטת גילת שלו ובהשתתפות השופטים איתי ברסלר-גונן ופאני גילת כהן, קבע כי שמואלביץ' היה במצב פסיכוטי בעת ביצוע המעשים.

על פי כתב האישום, שמואלביץ', ששירת בעבר בצה"ל והשתחרר בדרגת סגן, הגיע ביוזמתו בבוקר 7 באוקטובר 2023 למפקדות צה"ל למרות שלא נקרא למילואים.

בהמשך הגיע לפיקוד הדרום, הציג עצמו בכזב כקצין בדרגת סרן המשתייך ליחידה מיוחדת, ובמשך כשבוע השתלב בדיונים ובחדרי מבצעים ונחשף למידע מסווג בדרגות סודיות גבוהות.

לפי האישום, הנאשם ניצל את העומס והכאוס ששררו בימי הלחימה הראשונים, קיבל גישה לחמ"ל הפיקוד ואף קיבל כתבי מינוי שאפשרו לו לפעול כקמב"ץ משימות ומבצעים מיוחדים ולהקים תא פעילות מיוחד.

עוד נטען כי תיעד מידע מסווג, צילם מסכים וחיילים, רשם פרטים במחברת ושיתף מידע סודי עם מספר אזרחים וגורמים שאינם מוסמכים לכך.

עם זאת, המדינה הדגישה כי לא נטען שהנאשם התכוון לפגוע בביטחון המדינה או להעביר מידע לגורמים עוינים.

במהלך ההליך נבדק הנאשם על ידי פסיכיאטרים שקבעו כי היה במצב פסיכוטי בעת המעשים, עם מחשבות שווא של גדלות ואמונה כי הוא מסוגל להקים מערך צבאי שיסייע לצה"ל במלחמה.

לאחר בחינת חוות הדעת הודיעה הפרקליטות כי היא מקבלת את המסקנה שהנאשם לא היה אחראי למעשיו בזמן ביצוע העבירות.

בית המשפט קבע כי למרות שהנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו, מצבו הנפשי שלל את יכולתו להבין את מעשיו או את הפסול שבהם, ולכן הוא זכאי להגנת אי השפיות.

הרכב השופטים קבע: "הנאשם היה במצב נפשי מורכב בעת המעשים, באופן ששלל את יכולתו להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשיו, ולכן הוא אינו בר עונשין מחמת סייג לאחריות פלילית של אי שפיות הדעת".

בהחלטה נפרדת הורה בית המשפט כי הנאשם יאושפז בבית חולים פסיכיאטרי על פי החלטת הפסיכיאטר המחוזי עד להחלטה אחרת.

משפחתו של שמואלביץ' מסרה: "היום נסתם סופית הגולל על קונספירציית הריגול בפיקוד דרום. אנו מצפים שאישי ציבור, אנשי תקשורת, ואזרחים שהפיצו אותן, יעשו עם עצמם חשבון נפש נוקב".