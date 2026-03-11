מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, קיים היום (רביעי) דיון בנושא הפיקוח על תוצרת חקלאית המובאת משטחי הרשות הפלסטינית לשטחי ישראל.

בדיון השתתפו ראש המנהל האזרחי, קציני מטה ביחידה, וכן נציגים בכירים ממשרד הבריאות, משרד החקלאות ויחידת הפיצו"ח.

הדיון התקיים בעקבות נתונים חריגים שהתגלו בבדיקות שבוצעו לתוצרת החקלאית, המעידים על סיכון בריאותי אפשרי.

במסגרת הדיון הוחלט על שורת צעדים לחיזוק מנגנוני הפיקוח והאכיפה, ובראשם הרחבת היקף הדיגום עד לכדי בדיקה של 100% מהתוצרת העוברת במעברים, בהתאם להערכת הסיכון ולחריגות שהתגלו.

בנוסף הוחלט כי תוצרת שתידגם תוחזק במחסני שהייה עד לקבלת תוצאות המעבדה, בהתאם לנהלי משרד הבריאות ובאחריות המשווקים הישראלים המורשים.

עוד נקבע כי יבוצעו בדיקות נוספות גם בשטחי הגידול באמצעות מעבדות מורשות.

בהתאם להחלטות, יופעלו סמכויות מנהליות נגד מגדלים ומשווקים שיפרו את החוק, לרבות הטלת קנסות, חילוט ערבויות והסרה מרשימת הגורמים המורשים.

האלוף הלוי אמר בדיון, "אני אומר באופן חד וברור - מתפ"ש אינו מתנגד ליישום חוק המזון ואין כל מניעה ביטחונית להחיל את החוק באופן מלא ומיידי".

עוד הוסיף, "אנחנו נפעל יחד עם כלל הגורמים כדי לממש את החוק במלואו, ללא הקלות וללא פשרות, מתוך מחויבות מלאה לבריאות הציבור בישראל".

לדבריו, "הביקורת הציבורית שנשמעה בנושא הייתה מוצדקת. הנתונים החריגים שהתגלו אינם מתקבלים על הדעת ואין להם כל הצדקה, ולכן הנחיתי לנקוט צעדים מיידיים ומקיפים לחיזוק מנגנוני הבקרה והפיקוח. אני מבקש להודות למשרד הבריאות, משרד החקלאות ויחידת הפיצו"ח על שיתוף הפעולה המקצועי ועל המעורבות בגיבוש פתרונות מיידיים שיבטיחו פיקוח אפקטיבי וסטנדרטים גבוהים של בטיחות מזון".

החלטת מתפ"ש מגיעה בעקבות נתונים שנחשפו לפני מספר שבועות בדיון בוועדת הבריאות של הכנסת, בראשות ח"כ לימור סון הר מלך.

על פי הנתונים שהוצגו בדיון, כמעט כל מלפפון שני וכל עגבנייה שנייה בתוצרת המגיעה מהרשות הפלסטינית נמצאו נגועים בחומרי הדברה אסורים.

נציגת משרד הבריאות, ד"ר זיוה חממא, הציגה נתונים לפיהם 50% מדגימות המלפפונים נמצאו נגועות, 49% מדגימות העגבניות נמצאו נגועות ו-66% מדגימות הפלפל החריף נמצאו נגועות.

עוד עלה כי ב-14% מהדגימות נמצא זרחן אורגני נוירוטוקסי, חומר העלול לפגוע בהתפתחות עוברים ותינוקות ולהעלות את הסיכון לפרקינסון. בנוסף נמצא כי ב-13% מהתוצרת התגלו יותר מחמישה חומרי הדברה שונים באותו ירק.

בדיון נחשף כי למרות הנהלים המחייבים השהיית הסחורה עד לקבלת תוצאות המעבדה, בפועל התוצרת הופצה לשווקים באופן מיידי.

כתוצאה מכך, עד שהתגלו החריגות במעבדה כעבור מספר ימים, אלפי טונות של ירקות כבר נמכרו לצרכנים.