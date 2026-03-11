שר הביטחון לשעבר יואב גלנט הודיע הערב (רביעי) כי החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות ולצאת לפסק זמן מהחיים הפוליטיים.

בריאיון לחדשות 12 אמר גלנט, "אני לאחרונה החלטתי לא להתמודד בבחירות הקרובות, לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים, ואחרי זה נראה".

הוא הוסיף כי אינו פוסל חזרה לפוליטיקה בעתיד. לדבריו, "אחר כך, נדבר אחר כך, אני חייל של מדינת ישראל 50 שנה, אם תיווצר ההזדמנות להשפיע, אני אתייצב ואתגייס לדגל".

כשנשאל האם החלטתו קשורה לאירועי השבעה באוקטובר או להערכת סיכוייו בליכוד, השיב, "אני חושב שיש לי סיכויים טובים, הכל בסדר".

עוד אמר כי החלטתו נובעת משיקולים אישיים בשלב זה. "אני פשוט החלטתי שעכשיו הדבר הזה הוא יותר מתאים לי".

הוא הוסיף כי החלטה כזו צריכה להתקבל לא רק על ידי מי שנשא בתפקיד בשבעה באוקטובר אלא עשר שנים אחורה כולל ראשי ממשלה ושרים.