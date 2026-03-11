לקראת הבחירות לרב העיר קריית אונו שייערכו ביום ראשון הקרוב, מאות אנשי מילואים חתמו בתוך יממה על עצומה הקוראת לראשת העיר וליו"ר יש עתיד יאיר לפיד לתמוך במועמד הרב רואי מרגלית.

על פי יוזמי העצומה, בזמן מלחמה שבה אלפי אנשי מילואים נושאים בנטל הביטחוני, מקודמת בעיר בחירת רב העיר במסגרת מה שהחותמים מתארים כמהלך פוליטי בין גורמים בעיר לבין מפלגת ש"ס.

לדברי יוזמי העצומה, לצד המהלך הפוליטי קיים מועמד נוסף לתפקיד, הרב רואי מרגלית, תלמיד חכם וראש כולל הלכה בישיבה ציונית, המשמש גם סא"ל במילואים ושירת מאות ימי מילואים במהלך המלחמה.

"דווקא בשעה כזו חשוב לחזק דמויות של לומדי תורה שנושאים יחד עם כל עם ישראל גם באחריות להגנת המדינה", קראו חתומי העצומה.