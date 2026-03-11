עו"ד בתיה כהנא דרור פנתה לשר לשירותי הדת ח"כ יריב לוין וליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב־מיארה בדרישה לעצור את הליכי בחירת רבני הערים במספר רשויות מקומיות.

הפנייה מתייחסת לבחירות הצפויות להתקיים בתל אביב־יפו, קריית אונו וברמת השרון, בזמן שמועמדים וחברי גוף בוחר מצויים בשירות מילואים במסגרת צו 8.

לדבריה, בין המועמדים וחברי הגוף הבוחר המצויים בשירות מילואים נמנים הרב בן ציון אלגזי והרב משה ראב"ד בתל אביב ב-15 במרץ והרב רואי מרגלית, המתמודד בקריית אונו לקראת ה-26 במרץ. במקביל, ברמת השרון הליך הגשת המועמדויות עדיין פתוח.

במכתב נטען כי לצד מועמדים אלו מתמודדים מועמדים אחרים, ברובם מהמגזר החרדי, אשר אינם משרתים בצה"ל ואינם מגויסים בתקופה זו.

כהנא דרור טוענת כי בנסיבות הנוכחיות נוצר מצב שבו מועמדים המשרתים במילואים אינם יכולים לנהל קמפיין, להיפגש עם חברי הגוף הבוחר או לפעול למען בחירתם. לדבריה, מצב זה יוצר פגיעה ממשית בשוויון ההזדמנויות בין המועמדים.

כהנא דרור מוסיפה כי במקום לדחות את הבחירות, הציע המשרד לשירותי דת לסייע בפנייה לרשויות הצבא בבקשה לחופשה משירות המילואים, כדי לאפשר למועמדים להשתתף במערכת הבחירות.

בפנייתה דורשת כהנא דרור להורות באופן מיידי על עצירת הליכי הבחירה לרבני ערים ברשויות שבהן הבחירות צפויות להתקיים בתקופה הקרובה, ובפרט בתל אביב ובקריית אונו, וכן להאריך את מועדי הבחירות ולאפשר זמן סביר להתארגנות המועמדים, לרבות אלו המצויים בשירות מילואים במסגרת צו 8.