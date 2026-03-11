ראש עיריית נתניה אבי סלמה הודיע על הקמת ועדה לבחירת רב העיר החדש בנתניה, זאת לאחר שנה וחצי שבה העיר מתנהלת ללא רב עיר מכהן, מאז בחירתו לרב ראשי של הרב קלמן בר, רב העיר היוצא.

לדברי ראש העיר, ועדת הבחירה צפויה לכלול כ-60 חברים, 29 חברים חברי מוצת העיר, נציג אחד של המועצה הדתית, עשרה נציגים מטעם ראש העיר ו־20 נציגים מטעם השר לשירותי דת.

ההחלטה מגיעה בעקבות פנייה רשמית של מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן, שנשלחה לפני כשבועיים.

במכתבו לסלמה כתב אבידן, "עמדת השר היא כי יש לקדם בחירת רבני עיר בכל מקום בו לא מכהן רב. לפיכך בכוונתו לפעול לקידום הליך בחירת רב לעיר, תוך שיתוף פעולה מרבי ומלא עם הרשות המקומית".

אבידן ציין כי בעבר פנה השר לשירותי דת דאז, הרב מיכאל מלכיאלי, לראש העיר המנוחה מרים פיירברג-איכר בבקשה לקדם את ההליך, אולם הפניות לא נענו. "הרב קלמן בר כיהן כרב העיר נתניה, ולפני למעלה משנה נבחר לכהן כרב הראשי לישראל. מאז מינויו לתפקיד לא מונה רב עיר חדש במקומו".

בסיום מכתבו הדגיש אבידן כי אם לא ייבחרו או יתמנו חברי ועדת הבחירות או האסיפה הבוחרת בתוך 30 ימים מהמועד שבו הודיע השר בכתב על הצורך בכך, רשאי השר למנות בעצמו את בעלי התפקידים בהתאם להוראות התקנות.