ישיבה לצעירים "תפארת שלמה" ברמלה השיקה היום (רביעי) מחרוזת מוזיקלית חדשה בשם "מחרוזת תפילה".

המחרוזת בוצעה בהשתתפות תלמידי הישיבה, ראש הישיבה וצוות הרמי"ם, ומשלבת את השירים "לעורר ליבי", "ואהבתך" ו"תמיד נספר".

בישיבה מסבירים כי המחרוזת מבטאת לא רק יצירה מוזיקלית, אלא גם את הרוח הגדולה של הישיבה ואת עולם התורה הפועם בתוכה.

לדבריהם, השירים יוצרים רצף מוזיקלי המבטא התעוררות הלב לעבודת ד', אהבת התורה והודיה על הזכות להיות חלק מעולם התורה.

בישיבה אמרו, "בימים גדולים אלו, בין גאולה לגאולה - בין גאולת פורים לגאולת פסח, ישיבת 'תפארת שלמה' שברמלה, מעוררת את לבה לקולות פעמי משיח, בשירה, בזמרה ובהודאה גדולה 'לספר תהילותיך ולהלל על ניסיך שבכל יום עמנו'".

עוד הוסיפו, "בציפיה גדולה לבניין בית המקדש, שמחים לשתף אתכם במחרוזת נפלאה מבית הישיבה שתגרום לכם להתרגש ולהתעורר לאהבת ד'".