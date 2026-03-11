היוצר עמיחי פלסר פרסם סיפור אישי על הרקע לחידוש שביצע לשיר "כנפי רוח", במקור של הזמר ביני לנדאו.

לדבריו, לפני כשמונה חודשים קיבל טלפון ממשפחת לוי, חברים קרובים שבנם נפצע קשה בעזה, והוא הבן השלישי במשפחה שנפצע במלחמה האחרונה.

זמן קצר לאחר מכן התבקש להגיע עם גיטרה למחלקת טיפול נמרץ בבית החולים סורוקה. שם פגש את בני המשפחה, ויחד שרו שירים רבים, בהם תפילות ראש השנה ושירי אלול.

פלסר סיפר כי לקראת סיום המפגש שאל את האם איזה שיר הייתה רוצה שישירו. "תדע לך שמעתי מישהו שעבר קטיעת רגליים ומתמודד עם זה שאמר פעם אמנם אין לי רגליים אבל יש לי כנפיים. אז אני מבקשת שנשיר את 'כנפי רוח'".

השיר חזר ונשמע שוב ושוב בחדר הטיפול הנמרץ. לאחר המפגש נסע ישירות לאולפן של ערן והקליט את החידוש לשיר בפשטות, "רק גיטרה ושעתיים של עבודה ולא רציתי יותר לגעת בדבר הטהור הזה שיצא".

בסיום פרסומו הזמין פלסר את הציבור להאזין לשיר ולפתוח את הלב. את הדברים הקדיש לתפילה לרפואת אלקנה בן אורית ומתנאל בן צביה בתוך שאר פצועי וחולי עם ישראל.