מוסד הנשיאות הפלסטיני, בהנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), פרסם הודעת גינוי על המשך סגירת שערי מסגד אל-אקצא בפני מוסלמים המבקשים לקיים במקום תפילות במהלך חודש רמדאן.

בהודעה נטען כי צעדים אלה מהווים פגיעה קשה בסטטוס ההיסטורי והמשפטי של מסגד אל-אקצא ושל המקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים.

עוד נטען כי ישראל מנצלת את המתיחות באזור כדי לפגוע במקומות הקדושים לאיסלאם ולנצרות.

במוסד הנשיאות הפלסטיני קראו לפתוח את שערי מסגד אל-אקצא בפני המתפללים, במיוחד בתקופת חודש רמדאן.

בהודעה נכתב כי "מסגד אל-אקצא המבורך, על כל רחבותיו ששטחן 144 דונם, הוא מקום פולחן בלעדי של המוסלמים".