עיתונאים מתחו הערב (רביעי) ביקורת חריפה על מה שהם מכנים "מצב אבסורדי" של הצנזורה הצבאית, שבו מידע קריטי על ביטחון הציבור נפסל לפרסום בישראל, אך מודלף לכלי תקשורת זרים או מופץ ללא פיקוח ברשתות החברתיות.

כך לדוגמה, מידע על היערכות לירי נרחב מצד איראן וחיזבאללה נאסר לפרסום בישראל, בזמן שהשמועות ברשתות הווטסאפ כבר זרעו פאניקה.

רק לאחר שהמידע פורסם ברשת CNN יכלו כלי התקשורת בישראל לדווח עליו, תוך מתן קרדיט לתקשורת הזרה.

‏כתב חדשות 12, ניצן שפירא, כתב, "הצנזורה פסלה לי הערב מידע על האפשרות שחיזבאללה ינסה להגביר את הירי לעבר ישראל. בהמשך הערב אותו מידע פורסם ב-CNN - ורק אז יכולנו לדווח עליו".

הוא הוסיף ומתח ביקורת: "במקום שתושבי מדינת ישראל יקבלו בזמן אמת מידע שיכול לעזור להם להיערך ולהתכונן באופן בסיסי, המידע צונזר - והציבור הישראלי מוצא את עצמו מתעדכן, שוב, מכלי תקשורת אמריקאיים. מצב אבסורדי".

הפרשן הצבאי של ערוץ 14 נועם אמיר כתב: "אם בצה"ל ידעו על ההיערכות של חיזבאללה הערב למה חיכו? למה פסלו את הידיעה על היערכות כזו? אם לא תכננתם לפתוח במכת מנע מה הייתה התועלת בלמנוע מהציבור מידע שיאפשר לו להיערך ללילה הזה של השיגורים. עכשיו נזכרתם למכור לכתבים שאתם בדרך לפרק את לבנון?"

כתב תאגיד השידור הציבורי, סולימאן מסוודה, מתח גם הוא ביקורת וכתב, "עוד ערב שבו יש מידע על דברים שעלולים להתרחש במזרח התיכון, הצנזורה אוסרת עלינו לפרסם, אבל המידע זורם חופשי בחשבונות טלגרם ישראלים לא מזוהים. חלם".

מוקדם יותר השבוע הצנזורה אסרה לדווח על פגיעת טיל בתחנת הלוויין בעמק האלה, למרות שתמונות מהמקום הופצו באופן נרחב בטלגרם. רק מאוחר יותר הדיווח אושר.

מסוודה כתב: "אין כתב שהצנזורה לא עוברת על פרסומים ביטחוניים שלו לפני פרסום. הם מצנזרים, מורידים פרסומים ולפעמים גם מאיימים בלנקוט צעדים. ‏אבל נגד חשבונות טלגרם לא מזוהים שמפרסמים דברים אסורים בפרסום? הצחקתם".