הפרשן הפוליטי עמית סגל קרא הערב (רביעי) למערכת הביטחון לנקוט בשינוי אסטרטגי חריף מול חיזבאללה.

הוא טען כי המטחים הכבדים הערב הוכיחו סופית את סדרי העדיפויות של ארגון הטרור, "אנחנו למדנו הערב מסקנה באופן סופי שחיזבאללה יותר מחויב לאיראן משהוא חושש מישראל".

סגל התייחס לניתוחים המוקדמים שהעריכו כי חיזבאללה יחשוש מלהיכנס למערכה מלאה לצד איראן: "בישראל אמרו, זאת תהיה התאבדות מצד חיזבאללה. חיזבאללה החליט שיש לו יצר התאבדות, הגיע הזמן לסייע לו סוף סוף בהמתת חסד".

לדבריו, הערב הוכח כי הארגון מוכן להקריב את לבנון למען האינטרס של טהראן, ואינו מורתע מהאיומים הישראליים.

הוא פירט את הצעדים המבצעיים שלדעתו יש לנקוט בהם באופן מיידי בתגובה למטחים: "להתקדם עד הליטני, ולהודיע - לא נעזוב עד שחיזבאללה יפורק מנשקו. אבל הפעם, בניגוד לרצועת הביטחון ההיא, גם אף תושב לא חוזר".

"הדאחייה צריכה לרעוד הלילה, קו הגבול צריך לזוז, ובמקביל פגיעה קשה ואנושה בדאחייה".