ראש הישיבה הרב שאול אלתר ניחם השבוע את הרב יצחק ביטון, ששלושת ילדיו, יעקב, אביגיל ושרה הי"ד, נהרגו בפגיעת הטיל בבית שמש.

ראש הישיבה התייחס לדבריו של האב בהלוויה, שבה הזכיר את עקידת יצחק. הרב אלתר עמד על ניסיון ההורים שקיבלו את הגזירה באהבה, ואמר: "כוח העמידה של המשפחה יונק מאותו שורש קדום. זה עובר אצלנו בדי אן איי, הכוח והמסירות של אברהם".

האב תיאר את בנו הבחור שהתמקד בעיקר בסדרי קדשים והלכות קרבנות, כשאף מסר שיעור מעמיק על נושא זה לאחרונה.

בהמשך סיפר כיצד בנו נמצא שלם לחלוטין מתחת להריסות בית הכנסת שנחרב מהטיל.

ראש הישיבה, שעיניו זלגו דמעות, הגיב בקול חנוק: "הרי הוא קרבן - וקרבן צריך להיות תמים ושלם".