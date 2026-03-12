כלי תקשורת באיראן דיווחו הלילה (חמישי) כי מחסומים בטהרן הותקפו באמצעות רחפנים מתאבדים, וגרמו למותם של מספר אנשי ביטחון וחברי הבסיג'.

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה כי לפחות עשרה בני אדם נהרגו במה שתואר כ"פיגועי טרור".

עדויות של עדי ראייה שהועברו לאתר החדשות "איראן אינטרנשיונל", המזוהה עם האופוזיציה האיראנית, הצביעו גם הן על כך שמחסומים הותקפו וכי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד רחפנים מעל אזורים שונים בבירה האיראנית.

תושבים דיווחו על פיצוצים וחילופי אש בכמה אזורים.

גורם רשמי שצוטט על ידי פארס טען כי הפעולה בוצעה במשותף על ידי המוסד וקבוצות מלוכניות, אך לא הציג לכך ראיות. בישראל לא מתייחסים לפי שעה לדיווחים.