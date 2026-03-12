הרב יצחק גינזבורג פרסם מכתב חיזוק לפעילי "חלוצי הבשן", ובו קריאה ציבורית לפעול להתיישבות באזור הבשן שבסוריה.

בפתח דבריו כתב הרב גינזבורג כי יש לחזק את העוסקים ביוזמה. "תחזקנה ידיכם, הפועלים למען התיישבות בבשן, נחלת עם ישראל לעולמים". לדבריו, לאחר שבידי ישראל מצוי חלק מהאזור, יש לראות בכך הזדמנות לפעול ליישוב המקום.

הרב גינזבורג הוסיף כי ההתיישבות נדרשת ממספר היבטים, וכתב כי מדובר במהלך הנובע מהודאה על מתנת ה', מהכרה בקדושת הארץ וגם מהצורך הביטחוני למען שלום תושבי הארץ.

בהמשך המכתב התייחס הרב גינזבורג לדמותו של עוג מלך הבשן במקרא ולצורך בהתגברות מיוחדת כדי לכבוש את האזור. הדבר נעשה דווקא בידי משה רבינו, וגם הוא נזקק לחיזוק, "ויאמר ה' אל משה אל תירא אֹתו".

עוד כתב כי על הפעילים לגלות בתוכם את הכוח הרוחני הנדרש לפעולה, "על כן עליכם לגלות את 'ניצוץ משה' שיש בתוככם. כוח זה מתגלה באמצעות התקשרות ל'משה רבינו שבדור'".

בסיום דבריו הביע הרב גינזבורג תקווה לגאולה הקרובה וציטט את דברי הנביא, "'וְשֹבַבְתִּי אֶת יִּשְרָאֵל אֶל נָוֵהוּ וְרָעָה הַכַרְמֶל וְהַבָשָן וּבְהַר אֶפְרַיִּם וְהַגִּלְעָד תִּשְבַע נַפְשוֹ', בגאולה האמתית והשלמה ע"י משיח צדקנו".