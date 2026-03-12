ראש ישיבת ההסדר שדרות הרב דוד פנדל וצוות רבני הישיבה פרסמו בימים האחרונים מכתב לתלמידי הישיבה המשרתים בצה"ל, במענה לשאלת חיילים האם מותר לשהות עם פרמדיקית בנמ"ר או באיתור וכן עם נהגות האמרים.

בפתח דבריהם הביאו הרבנים את פסיקת ההלכה בנושא ייחוד, וכתבו, "פסק השו"ע שלא תתייחד אשה אחת, אפילו עם אנשים הרבה, עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם. וכן לא יתייחד איש אחד, אפילו עם נשים הרבה".

עוד ציינו כי קיימת אמנם שיטת הרמ"א המאפשרת הקלה בתנאים מסוימים, אך לדבריהם קשה להסתמך עליה במציאות הנוכחית. "אמנם הרמ"א התיר באנשים כשרים ולא פרוצים בשלושה גברים ואישה אחת בשדה או בלילה, אך כיום שחשיפה לתכנים לא צנועים פוגשת קהלים רבים, רחוק יותר לעמוד בתנאי של כשרים ולא פרוצים הנוגעת להיתר זה גם לשיטת הרמ"א שמקל".

בהמשך המכתב מתייחסים הרבנים לחששות נוספים הנובעים ממצבים אלו. לדבריהם, מצב של שהייה משותפת בתנאים צפופים עלול להביא למכשול באיסורי הסתכלות, שחוק וקלות ראש וכן לאיסור הרהור.

לדברי הרבנים, עדויות שהגיעו אליהם מצביעות על כך שבתנאים צפופים בכלי רכב צבאיים קשה לעיתים להימנע גם ממגע פיזי. בעקבות כך קבעו כי אין לשהות במצבים מסוג זה.

בסיום המכתב נכתב, "לכן אין לשהות בתנאים אלו בנמר או בהאמר או בכל פעילות דומה, וחייל שנקלע למצב זה עליו לדרוש ממפקדיו ומהרבנות הצבאית שלא לאפשר יחוד מעין זה". עוד הוסיפו כי בתקופת מלחמה ישנה חשיבות מיוחדת לשמירה על קדושת המחנה.