קראוונים הוצבו בהר עיבל לשלוחה של ישיבת אלון מורה, במהלך שמטרתו לקדם בהמשך הקמת יישוב קבע במקום.

העלייה להר והצבת הקראוונים התקיימו באופן מקרי ביום פטירתו של נחמיה פרלמן ז"ל, שפעל במשך שנים למען יישוב ההר ולהקמת ישיבה.

פרלמן התגורר במשך תקופה בהר עיבל, חקר את המקום וכתב על ההר. לאורך השנים פעל לקדם יוזמות להתיישבות במקום ולחיזוק הנוכחות היהודית באזור.

"נחמיה פרלמן ז"ל שחי את הר עיבל יום יום, התגורר שם חקר וכתב על ההר וניסה להקים שם ישיבת ערבות ישראל עם הרב הרלינג זצל שנרצח שם, וכך ביקש אף לחרות על המצבה שלו".

עוד צוין כי במסגרת פועלו כתב פרלמן ספר תורה עבור חזון ההתיישבות בהר עיבל, מתוך רצון לחזק את הקשר היהודי למקום ולקדם הקמת ישיבה באזור.