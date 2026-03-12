ראש ישיבת אור עציון, הרב שמעון לפיד, נשא שיחה לתלמידי הישיבה והתייחס למצב הביטחוני ולחיסולו של המנהיג האיראני עלי חמינאי במהלך המלחמה. בדבריו התייחס גם להתנהלות הישיבה בתקופה האחרונה ולצורך להמשיך בלימוד ובחיזוק הרוחני למרות האתגרים.

"אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת במינה שיש בה הרבה אורות, יש גם הרבה קשיים, יש גם חוסר ודאות ואנחנו צריכים להסתכל על המציאות בעיניים גדולות", אמר הרב לפיד.

בהמשך קישר הרב לפיד בין האירועים העכשוויים למפלות אחרות של צוררי ישראל. "אנחנו מבינים שכשצורר מאוד אכזרי שרוצה להשמיד אותנו אנחנו מצליחים להתנקם בו להרוג אותו - זו שמחה. ככתוב 'באבוד רשעים רינה'".

הרב לפיד התייחס גם להתנהלות הישיבה במהלך התקופה הביטחונית ואמר כי בשל האיומים נדרשו התאמות בהתאם להנחיות פיקוד העורף. "אמנם לא שלמה המלאכה וכיוון שכך המציאות היא מורכבת, יש לנו איום של טילים וצריכים להיזהר".

המצב השפיע גם על סדרי הישיבה, "עד כדי כך שהישיבה נאלצה בהוראת פיקוד העורף שלא להיות אצלנו בישיבה בפורים. ברוך השם, עם ההקלות בהנחיות של פיקוד העורף, חזרנו לנוכחות מלאה".

הרב לפיד קרא לתלמידים להתחזק מבחינה רוחנית לצד המאמץ הצבאי. "אנחנו צריכים לא רק לשרוד אלא גם להוסיף תורה, להוסיף מעשים טובים, להוסיף בתפילה. זה כך נלחמים נגד עמלק".

לדבריו, המאבק באויבי ישראל מתנהל בשני מישורים. "מצד אחד אנחנו צריכים לשלוח את החיילים הכי טובים שלנו, וברוך השם יש. מצד שני העם צריך לעמוד בתפילה ולהיות במיטבו".

הוא הזכיר את מלחמת עמלק הראשונה בתורה, כאשר יהושע נלחם בשדה הקרב ומשה רבנו עמד בתפילה על ראש הגבעה. "עם ישראל יתפלל והלוחמים ילחמו - זו המשימה שעומדת לפנינו".

בהמשך התייחס לשאלת אמירת תחנון בעקבות חיסול האויב ואמר כי יש שהציעו שלא לומר תחנון ביום שבו נודע על כך. "כאשר אתה עדיין במלחמה אתה זקוק לרחמי שמיים. אנחנו מרבים בתחנונים כלפי הקב"ה".

עם זאת הדגיש כי לצד התפילה יש גם מקום להודיה. "להודות על זה ועל כל ההצלות ועל כל המהלכים הגדולים שאנחנו חווים, אנחנו ודאי צריכים להודות ולהמשיך להתפלל".

בסיום דבריו הביע הרב לפיד תקווה להמשך הישועה ואמר כי יש להתחזק גם בזמנים קשים.