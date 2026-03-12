1. עם ישראל מסרב ללמוד מן ההיסטוריה. לפחות שלוש פעמים בתולדותינו, הבאנו על עצמנו במו ידינו חורבן והרס בשל הנוהג הבזוי להזעיק לכאן שליטים זרים, נוכריים, על מנת שיכריעו במלחמות היהודים הפנימיות - ובכל הפעמים הללו ההתערבות הזו הובילה לחורבן. שום טובה לא יצאה לעם ישראל מן ההתערבות הזרה הזו.

אבל הנסיון המר מן העבר, איננו מונע היום מבכירים ישראלים לנהוג בדיוק בדרך עקלתון אפלה זו, המוליכה לגהינום. אילו היתה לנו פרקליטות ראויה לשמה, כי אז היו הבכירים הללו מועמדים לדין על פי סעיף 97 בספר החוקים הישראלי, שכותרתו 'פגיעה בריבונות המדינה או בשלימותה': "מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו - מיתה או מאסר עולם".

2. פעמיים בימים אלה יזמו בכירים ממחנה הימין הלאומי, פניה לגורם זר שיתערב בענייני פנים שלנו: השרה לאיכות הסביבה עידית סילמן, שכבר נושאת על עצמה תג בזוי של תגרנית פוליטית, שמכרה את המנדט שקיבלה מבוחריה במחיר כלב; והרכש החדש משמאל שנחת בקצה הימני של המפה פרופ' משה כהן אליה, מכוכבי 'הפטריוטים' של ערוץ 14.

לא שהשמאל הישראלי לא חטא בפשע זה, של קריאה להתערבות זרה במלחמות היהודים. אבל אתם, אנשי הימין הלאומי, איך אתם נפלתם לבור הבוגדני הזה? ואתם הרי פ-ט-ר-י-ו-ט-י-ם!!! גם אתם, ברוטוס?

על השמאל כבר אין להתפלא. בהפגנות הקפלניסטים הם הניפו כרזה כתובה אנגלית: 'הנשיא ביידן, תציל אותנו!'. וכאשר דן בג"ץ בחוק הסבירות, הזמינו פעילי השמאל את שגריר גרמניה להפגין נוכחות אישית באולם ביהמ"ש, שגם זה סוג של התערבות זרה. או כששידרו בהפגנת הקפלניסטים את נאומו של ראש ממשלת ספרד. אבל להם מותר. הם, ככלות הכל, שמאל.

3. כבר בתנ"ך קראנו על הזמנת שליטים זרים להכריע בתוכנו, הזמנות שהסתיימו בחורבן. הרב עילאי עופרן הזכיר, שכשנלחמו זה בזה אסא מלך יהודה ובעשא מלך ישראל, ביקש אסא את סיועו של בן הדד מלך ארם. הוא אכן הגיע, אבל בדרך החריב חבלים נרחבים בממלכת ישראל: "אֶת עִיּוֹן וְאֶת דָּן וְאֵת אָבֵל בֵּית מַעֲכָה וְאֵת כָּל כִּנְרוֹת עַל כָּל אֶרֶץ נַפְתָּלִי".

אירוע שני: כשאחז מלך יהודה ופקח מלך ישראל נלחמו ביניהם, ביקש אחז את עזרתו של מלך אשור, תגלת פלאסר. די היה בכך כדי לעורר את בלוטות התיאבון האשוריות: הוא אמנם הגיע אך נמנע מלפעול בסכסוך הפנימי והעדיף להחריב את ממלכת ישראל, מהלך בלתי הפיך שחולל את גלות עשרת השבטים.

4. המקרה השלישי מתועד היטב בספריו של יוסף בן מתיתיהו 'קדמוניות היהודים' ו'מלחמות היהודים'. האחים החשמונאים הורקנוס ואריסטובלוס, שניהם יוצאי חלציה של המלכה החשמונאית שלומציון, נלחמו ביניהם על הכתר שהותירה אימם עם מותה בשנת 67 לפנה"ס.

פלביוס: "ויבואו שני האחים לפני פומפיוס, כל אחד מבקשו להכריע לטובתו" (קדמוניות י"ד 29). אבל פומפיוס הגדול, מצביא רומי נועז, הכריע לטובתו עצמו: צר על ירושלים, הכניע אותה בשנת 63 לפני הספירה, והחריב את ממלכת החשמונאים. מאז איבד העם היהודי ריבונות על ארצו, עד שזו חודשה בימינו ולעינינו בשנת 1948, לפני כמעט 78 שנה.

5. לאלה שאינם בקיאים בסיפור מלחמת האחים, הנה סיפורם בקצרה, על פי פלביוס: מות שלומציון חילק את יושבי הארץ לשני מחנות, תומכי בנה יוחנן הורקנוס השני, מול תומכי בנה אריסטובולוס השני. סלע המחלוקת היה, כרגיל, כתר המלוכה.

אריסטובולוס התבצר בירושלים, ומבחוץ צרו עליה כוחותיהם של הורקנוס. באותה עת הגיע לסוריה השליט פומפיוס, שניהל את האימפריה במתכונת של טריאומווירט, עם יוליוס קיסר וקרסוס. משלחות שני האחים התייצבו בפניו בדמשק ודרשו שיכריע במחלוקתם.

פומפיוס לא הכריע אבל 'יצא לשטח' והגיע בעצמו בראש חייליו לירושלים, בשנת 63 לפנה"ס. כדרכם של הלוחמים הרומאים, הוא הטיל מצור על העיר וכעבור שלושה חודשים כבש אותה. הוא נכנס ברגל גסה למקדש וחיללו בגסות. באותה עת חרבה עצמאות יהודה.

החורבן המדיני לא מנע את המשך עבודת הקודש. פומפיוס הותיר את הורקנוס בתפקיד הכהן הגדול אך הפך את יהודה למדינת חסות של רומא. 133 שנה לאחר מכן, במרד הגדול בשנת 70 לספירה, השלים המצביא הרומי טיטוס ולימים קיסר רומא, את החורבן והביא את הקץ למדינת יהודה (אך רק כעבור 65 שנה, ב-135, שלל אדריאנוס את שמה של הארץ והעניק לה שם מתריס חדש - פלשתינה).

6. יצוא הסכסוך והבאתו להכרעת גורם זר, שתמיד אבל תמיד גרר חורבן, לא לימד דבר מנהיגים ואישי ציבור בני זמננו. בימים אלה פנתה השבוע השרה עידית סילמן, מוכרת המנדט, ישירות אל הנשיא טראמפ, ברשת החברתית ובאנגלית, בקריאה להטיל סנקציות אישיות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, ועל נשיא העליון השופט יצחק עמית. זאת משום שהשניים, לטענתה, חוסמים דיון בבקשת חנינה לראש הממשלה נתניהו ב'תיקים תפורים', מגבים זה את זו ופוסלים חוקים של הכנסת.

ולמי שלא הבין, הסבירה סילמן ברדיו קול ברמה: "היועמ"שית ויצחק עמית מחבלים במהלכים ומהווים סכנה לדמוקרטיה. טראמפ צריך להטיל עליהם סנקציות אישיות. אחרי שנסיים את העבודה עם משמרות המהפכה נצטרך להתחיל לטפל במקומות בישראל שפוגעים בדמוקרטיה".

סילמן, גבירותי ורבותי, מגינת הדמוקרטיה, פונה באופן הכי בלתי דמוקרטי לנשיא ארה"ב, הידוע באימפולסיביותו, בדרישה לכפות עלינו ...דמוקרטיה. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.

7. אז נכון שמסילמן אין לנו ציפיות. אבל שגם הפרופסור ההגון וההגיוני משה כהן אליה יילך בדרך זו, וישחק את משחקם של האחים החשמונאים מחריבי מדינתם?

פרופ' משה כהן אליה הצטרף ליוזמת הפנייה לטראמפ כדי לכפות רצונו על נשיא העליון והיועמ"שית וניסח עצומה לטראמפ, שהועלתה לרשת במגמה להחתים עליה 100 אלף ישראלים: "אנחנו, עשרות אלפי ישראלים, קוראים לך להשית סנקציות על היועצת המשפטית לממשלה של מדינת ישראל, גלי בהרב-מיארה, ועל נשיא בית המשפט העליון של ישראל, יצחק עמית, וזאת כדי לחלץ את הדמוקרטיה הישראלית ממה שאנו רואים כמרד של המערכת המשפטית כנגד ריבונות העם".

8. וכך מובילים אותנו סילמן וכהן אליה, אולי מבלי משים ואי הכרת תולדות עמנו, בדרכם החורבנית של אסא ואחז מלכי יהודה ושל הורקנוס ואריסטובולוס הטוענים לכתר, בנתיב שאחריתו חורבן וגלות ואובדן הריבונות. ניסיונם של הבוגדים ההם לא הספיק לכם?