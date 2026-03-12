המודיעין האמריקני מצביע על כך שהמשטר האיראני עדיין שלם ומתפקד ברובו, וכי הוא אינו נמצא בסכנת קריסה בקרוב - כך דיווחה היום (חמישי) סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי שלושה מקורות המעורים בנושא, מספר רב של דוחות מודיעין מספקים "ניתוח עקבי לפיו המשטר אינו בסכנת קריסה ושומר על שליטה בציבור האיראני".

עוד דווח כי דוחות מודיעין אמריקניים אחרונים הטילו ספק ביכולתן של הקבוצות הכורדיות האיראניות לנהל מאבק נגד שירותי הביטחון האיראניים. "המידע המודיעיני מצביע על כך שלקבוצות חסרים כוח אש וכוח אדם", מסרו המקורות לרויטרס. על פי הדיווח, בימים האחרונים ביקשו הקבוצות הכורדיות האיראניות מבכירים אמריקנים שארה"ב תספק להן נשק וכלי רכב משוריינים.