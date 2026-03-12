"רק הממ"ד נשאר שלם": נס בעמק חפר צילום: כבאות והצלה לישראל

בית במושב בעמק חפר נפגע הלילה (חמישי) בזמן המטח ששיגר חיזבאללה לעבר האזור. מאז אתמול, חיזבאללה שיגר כ-200 רקטות לעבר שטח ישראל. על פי ההערכות, כ-120 חצו לשטח ישראל, 80 נוספות לא חצו.

המועצה האזורית אמרה כי רקטה ששיגר ארגון הטרור הלבנוני נפלה בחצר הבית, הסבה לו נזק כבד - וגרמה נזק משני לכמה בתים נוספים. במקום אותרו כמה נפגעי חרדה, לא היו נפגעים בגוף.

במועצה האזורית עמק חפר אמרו כי לא היו נפגעים בגוף מאחר ששהו במרחב המוגן. "רק הממ"ד נותר בשלמות מלאה. שוב הוכח כי כניסה למרחב המוגן בעת הישמע אזעקה, ושהייה בו עד להודעת פיקוד העורף, מצילה חיים", ציינו במועצה.

ראש מועצת עמק חפר גלית שאול אמרה בזירה: "לשמחתנו, למרות הפגיעה צמוד לבית, המשפחה נכנסה לתוך החדר המוגן וכולם שלמים ובריאים. כל הרחוב נסרק, האזור כולו זוכה ואנחנו נמצאים בשליטה בשטח. למעט נזקים ברכוש, כולם בסדר גמור".